Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị giữ vững phương châm 16 chữ, đó là: "Nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, hành động kịp thời, hiệu quả rõ nét"; với mục tiêu không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của nhân dân; không để đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng xăng dầu, nguyên liệu.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, giá xăng dầu những ngày qua ổn định và có sử dụng Quỹ bình ổn. Tổng chi Quỹ bình ổn giá những ngày qua là 2.000 tỷ đồng. So với thế giới, giá xăng dầu ở Việt Nam đang giữ ở mức thấp.

Bộ Công Thương đã triển khai rất nhiều giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt với các bộ ngành, đặc biệt là có sự tham gia rất tích cực của các doanh nghiệp, liên hệ với rất nhiều các đối tác xăng dầu khác nhau trong việc đảm bảo nguồn cung..., do đó có thể đảm bảo nguồn cung năng lượng trong tháng 3 và tháng 4 tới.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp với Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng, bàn các giải pháp để đảm bảo nguồn cung năng lượng, bình ổn giá xăng dầu.

Về các hoạt động để đảm bảo có sự điều chỉnh kịp thời về điều hành giá xăng dầu, Bộ Công Thương đã có tờ trình xin phép điều hành giá xăng dầu để sửa đổi Nghị quyết số 36. Trong đó sửa đổi tỷ lệ tăng từ 7% lên 15% và bổ sung thêm trường hợp xăng dầu giảm cho phép điều hành với tỷ lệ giảm khoảng 10%.

Tại phiên họp, các thành viên tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Công Thương tiếp tục điều hành giá, cập nhật, rà soát chi phí phát sinh, nhất là chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về phù hợp với thực tế. Đề xuất sớm nghiên cứu nâng cao năng lực tự chủ năng lượng của đất nước, tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, đây là giải pháp nhiều quốc gia áp dụng, giảm phụ thuộc vào 1 khu vực cung ứng nhất định.

Nâng cao năng lực dự trữ năng lượng quốc gia, ứng phó với các cú sốc về năng lượng, từng bước nâng cao năng lực dự trữ đáp ứng yêu cầu an ninh năng lượng dài hạn. Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả là giải pháp căn cơ phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu, đồng thời giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Đồng thời tổ chức phát động phong trào toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, thành viên Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng đã tập trung các giải pháp nhằm ổn định thị trường xăng dầu; đặc biệt Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc điện đàm, tiếp các đối tác nhằm kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ triển khai cung cấp năng lượng cho Việt Nam.

Cho rằng tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu là không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của nhân dân; không để đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng xăng dầu, nguyên liệu; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống trục lợi chính sách, không làm xáo trộn tình hình, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng cho rằng, đây là cơ hội tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, cung ứng năng lượng xăng dầu, thích ứng với tình hình, hoàn cảnh mới; đề nghị tăng cường dự trữ chiến lược xăng dầu, năng lượng; đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá chuỗi cung ứng, không phụ thuộc năng lượng vào 1 thị trường.

Nhấn mạnh phương châm 16 chữ: "nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, hành động kịp thời, hiệu quả rõ nét", Thủ tướng đề nghị tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp, theo đó các bộ, ngành địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh.

"Bộ Công Thương và các bộ ngành thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, đảm bảo an ninh năng lượng, không để thiếu xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tiếp tục chỉ đạo giải pháp đảm bảo nguồn dầu thô nhập khẩu. EVN và các đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu hóa công suất chế biến, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho sản xuất trong nước, cho sản xuất kinh doanh. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương bán sát giá xăng dầu hằng ngày, triệt để khắc phục găm hàng, đội giá, buôn lậu, làm giá cả biến động không đúng bản chất tình hình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành nghiên cứu giải pháp về thuế, phí đối với xăng dầu và nguyên liệu đầu vào trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao, kéo dài. Đề nghị các bộ ngành, phối hợp với Văn phòng Chính phủ ban hành quyết định giảm thuế, phí ngay trong ngày 19/3 để kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Theo dõi sát tình hình giá lương thực, thực phẩm để kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an và các địa phương tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và các loại năng lượng khác; giao Bộ Công an xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức tuyên truyền sai sự thật, làm méo mó tình hình, gây hoang mang dư luận.

Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị rà soát, bảo đảm cân đối nguồn than, khí cho sản xuất điện trong các tháng tới. Bộ Ngoại giao phối hợp tăng cường trao đổi với các đối tác đảm bảo nguồn cung dầu thô, xăng dầu thành phẩm và than.

Thủ tướng cũng đề nghị quy hoạch lại và xây dựng các kho dự trữ xăng dầu, đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, xanh hóa năng lượng và tái cơ cấu lại việc sử dụng nguồn lực phù hợp với xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đề nghị tổ chức họp báo định kỳ 5 ngày một lần để cung cấp thông tin chính thống, khách quan cho nhân dân về tình hình cung ứng, giá cả xăng dầu.