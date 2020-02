Nhận lời mời của Thiếu tướng Awang Halbi bin Mohd Yussof, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thứ hai kiêm Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Brunei, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm, làm việc tại Brunei Darussalam.



Tại Hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng thứ hai kiêm Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Brunei Darussalam chào mừng, hoan nghênh chuyến thăm Brunei của Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa hai nước Brunei và Việt Nam nói chung và giữa hai Bộ nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Brunei.

Đặc biệt, trong cuộc hội đàm này, hai bên sẽ thống nhất các phương hướng hợp tác để giải quyết và đối phó với những thách thức an ninh của hai nước. Cùng với đó là những vấn đề mới nảy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, đòi hỏi nỗ lực chung của hai bên trong vấn đề này.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Brunei Darussalam tươi đẹp và giàu lòng mến khách; chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Quốc vương Brunei - Hassanal Bolkiah kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Brunei Darussalam; chúc đất nước và nhân dân Brunei Darussalam ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thứ hai kiêm Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Brunei thống nhất cho rằng, thời gian qua quan hệ hợp tác Việt Nam và Brunei không ngừng được củng cố và phát triển. Hai nước đã ký Tuyên bố chung về thiết lập Quan hệ đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah vào tháng 3/2019 vừa qua.

Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Brunei được triển khai đầy đủ ở các cấp, các cơ chế song phương và đa phương, nhất là khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế về phòng, chống tội phạm. Hợp tác giữa hai Bên trong khuôn khổ Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL) đạt được nhiều kết quả trong lĩnh vực trao đổi thông tin tội phạm; phối hợp ngăn chặn, phòng ngừa, điều tra, xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia; tương trợ tư pháp về hình sự.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị phía Bộ Quốc phòng Brunei nghiên cứu thiết lập: Cơ chế Nhóm công tác chung Việt Nam – Brunei về hợp tác Chính trị – An ninh, Hội đàm thường niên cấp Thứ trưởng về phòng, chống tội phạm; thiết lập đường dây nóng để đẩy mạnh hợp tác các vấn đề về cứu hộ, cứu nạn trên biển, hợp tác dầu khí, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, quản lý giấy tờ xuất nhập cảnh, phòng chống khủng bố, bảo vệ công dân nước này ở nước kia; nghiên cứu thiết lập cơ chế và đầu mối phối hợp, xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ủng hộ các sáng kiến về phòng, chống tội phạm của nhau trong khuôn khổ ASEAN và hỗ trợ nhau trong công tác truy nã các đối tượng tội phạm; tăng cường kết nối giữa Tiểu vùng sông Mekong và Tiểu vùng BIMP-EAGA trong lĩnh vực phòng, chống và dẫn độ tội phạm. Trao đổi kinh nghiệm ngăn chặn các đối tượng khủng bố lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền và thực hiện các hoạt động chống phá khác; tiếp tục tăng cường phối hợp nâng cao năng lực quản lý và đảm bảo an toàn hệ thống thông tin quốc gia; giám sát, quản lý chất lượng thông tin trên không gian mạng; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và sử dụng trang thiết bị trong đảm bảo an ninh mạng.

Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trân trọng mời Ngài Bộ trưởng tham dự Hội nghị AMMTC-14 cũng như lễ kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2020./.