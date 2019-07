Hôm nay, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài David Bowdich, Phó Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Phó Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, vào tháng 4/2019, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Nhấn mạnh, văn bản hợp tác này, cùng với những thỏa thuận hợp tác đã ký trước đây giữa hai bên đã đóng vai trò then chốt, tạo ra xung lực mạnh mẽ cho hợp tác chuyên ngành thực thi pháp luật nói riêng và quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai bên thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng như: Hai bên đã triển khai có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, chia sẻ thông tin đối tượng khủng bố...; trao đổi thông tin đấu tranh chuyên án, hỗ trợ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em... qua đó góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

Bộ trưởng Tô Lâm và Ngài David Bowdich.

Ngài David Bowdich vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua; nhấn mạnh đây là tiền đề quan trọng để hai bên củng cố, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác hiện có, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới trong thời gian tới.