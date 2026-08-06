Cà Mau bổ nhiệm 3 phó giám đốc sở

Theo đó, bà Nguyễn Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT.

Ông Huỳnh Ngọc Linh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế. Ông Từ Hoàng Ân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL.

Ông Nguyễn Minh Luân trao quyết định cho tân Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá đây là vinh dự của các đồng chí được bổ nhiệm, đi liền với trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Các cán bộ vừa được bổ nhiệm cần nhanh chóng bắt tay vào việc, phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần đoàn kết để cùng tập thể cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Luân đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục đổi mới toàn diện công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo.

Đối với Sở Y tế, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục chú trọng bổ sung, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị

Với Sở VH-TT&DL, bên cạnh việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống và khai thác tiềm năng du lịch, ngành cần tập trung gia tăng lực lượng chuyên môn, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cả 3 đơn vị này cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.