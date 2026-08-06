English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cà Mau bổ nhiệm 3 phó giám đốc sở

Thứ Năm, 15:43, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 6/8, diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về công tác cán bộ tại Sở GD&ĐT, Sở Y tế và Sở VH-TT&DL. 

Theo đó, bà Nguyễn Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT.

Ông Huỳnh Ngọc Linh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế. Ông Từ Hoàng Ân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL.

ca mau bo nhiem 3 pho giam doc so hinh anh 1
Ông Nguyễn Minh Luân trao quyết định cho tân Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá đây là vinh dự của các đồng chí được bổ nhiệm, đi liền với trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Các cán bộ vừa được bổ nhiệm cần nhanh chóng bắt tay vào việc, phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần đoàn kết để cùng tập thể cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Luân đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục đổi mới toàn diện công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo.

Đối với Sở Y tế, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục chú trọng bổ sung, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

ca mau bo nhiem 3 pho giam doc so hinh anh 2
Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị

Với Sở VH-TT&DL, bên cạnh việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống và khai thác tiềm năng du lịch, ngành cần tập trung gia tăng lực lượng chuyên môn, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cả 3 đơn vị này cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cà Mau mở đợt cao điểm IUU: Lấy kết quả đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm
Cà Mau mở đợt cao điểm IUU: Lấy kết quả đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm

VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch, mở đợt cao điểm triển khai công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phòng, chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn.

Cà Mau mở đợt cao điểm IUU: Lấy kết quả đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm

Cà Mau mở đợt cao điểm IUU: Lấy kết quả đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm

VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch, mở đợt cao điểm triển khai công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phòng, chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn.

Nỗi lo "hà bá" nuốt nhà, vắt kiệt sinh kế ven sông Cửa Lớn (Cà Mau)
Nỗi lo "hà bá" nuốt nhà, vắt kiệt sinh kế ven sông Cửa Lớn (Cà Mau)

VOV.VN - Từ đầu mùa mưa đến nay, dải đất ven sông Cửa Lớn thuộc ấp Sa Phô, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Sạt lở không chỉ làm mất đường giao thông mà còn đe dọa tính mạng, nhà cửa và tài sản của người dân.

Nỗi lo "hà bá" nuốt nhà, vắt kiệt sinh kế ven sông Cửa Lớn (Cà Mau)

Nỗi lo "hà bá" nuốt nhà, vắt kiệt sinh kế ven sông Cửa Lớn (Cà Mau)

VOV.VN - Từ đầu mùa mưa đến nay, dải đất ven sông Cửa Lớn thuộc ấp Sa Phô, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Sạt lở không chỉ làm mất đường giao thông mà còn đe dọa tính mạng, nhà cửa và tài sản của người dân.

Cà Mau phát thư kêu gọi cung cấp thông tin về hài cốt liệt sĩ
Cà Mau phát thư kêu gọi cung cấp thông tin về hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành quy tập hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. UBND tỉnh Cà Mau cũng vừa phát đi thư kêu gọi, người dân cung cấp thông tin để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cà Mau phát thư kêu gọi cung cấp thông tin về hài cốt liệt sĩ

Cà Mau phát thư kêu gọi cung cấp thông tin về hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành quy tập hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. UBND tỉnh Cà Mau cũng vừa phát đi thư kêu gọi, người dân cung cấp thông tin để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội