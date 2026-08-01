Cà Mau mở đợt cao điểm IUU: Lấy kết quả đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm

Đợt cao điểm này kéo dài đến hết ngày 20/8. UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, siết chặt quản lý tàu cá nguy cơ cao, không để phát sinh vi phạm.

Tỉnh Cà Mau tiếp tục tăng cường công tác số hóa tàu cá

Trong đợt cao điểm, tỉnh tập trung rà soát, lập danh sách và "số hóa" 100% hồ sơ đối với các nhóm tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU (tàu hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép, tàu mất kết nối VMS, tàu sang bán chưa sang tên...).

Đồng thời, tiếp tục duy trì cơ chế phân công mỗi cán bộ, đảng viên trực tiếp quản lý khoảng 5 tàu cá; tập trung lực lượng hỗ trợ các xã, phường quản lý, truy vết và xử lý triệt để các nhóm tàu cá nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát các vùng biển, cửa sông, bãi bồi; xử lý nghiêm 100% tàu cá vi phạm vượt ranh giới, mất kết nối VMS ngoài khơi hoặc tháo gỡ, gửi thiết bị VMS. Bắt buộc 100% tàu cá rời, cập cảng và xuất, nhập bến phải thực hiện trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT).

Vấn đề chuyển đổi nghề phù hợp được xem là một trong những giải pháp hiệu quả

Vận động giao nộp công cụ kích điện, chất độc, chất nổ và ngư cụ cấm

Cùng với công tác kiểm soát, tỉnh Cà Mau phát động tháng cao điểm vận động nhân dân giao nộp công cụ kích điện, chất độc, chất nổ và ngư cụ cấm; ra quân giải tỏa dứt điểm các hàng đáy, nò, đó, lú trái phép trên sông, kênh rạch. Để đảm bảo sinh kế cho người dân, Sở NN&MT phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu chuyển đổi nghề, triển khai các mô hình khai thác thân thiện với môi trường và nuôi trồng thủy sản phù hợp.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ, kết quả thực hiện là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu trong năm 2026. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, chậm triển khai hoặc để phát sinh vi phạm nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan thì xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.