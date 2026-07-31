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Cà Mau phát thư kêu gọi cung cấp thông tin về hài cốt liệt sĩ

Thứ Sáu, 14:52, 31/07/2026
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VOV.VN - Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành quy tập hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. UBND tỉnh Cà Mau cũng vừa phát đi thư kêu gọi, người dân cung cấp thông tin để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cà Mau từng là địa bàn diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong các cuộc kháng chiến. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã anh dũng hy sinh. Đến nay, địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều phần mộ liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính.

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Đã qua, công tác quy tập hài cốt liệt sĩ được các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau triển khai đầy trách nhiệm

Thực hiện kế hoạch tìm kiếm diện rộng, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Cà Mau đã tập trung tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai thu thập, rà soát và xác minh thông tin. Bên cạnh việc lấy mẫu tại các nghĩa trang, lực lượng chức năng cũng chủ động khảo sát, tìm kiếm thực địa.

Nhằm gia tăng nguồn tin phục vụ công tác rà soát, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau vừa chính thức ban hành Thư kêu gọi gửi các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cùng Nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực cung cấp thông tin. Các nội dung cần được cung cấp, gồm: địa điểm chôn cất; khu vực mộ tập thể hoặc mộ đơn lẻ; các dấu mốc địa hình cũ; nhật ký, sơ đồ, bản đồ tác chiến; hồi ký, ký ức của nhân chứng cùng các tài liệu, hình ảnh liên quan.

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Tỉnh Cà Mau đã hoàn thành quy tập hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau cam kết tiếp nhận, bảo mật mọi thông tin theo quy định. Đây sẽ là căn cứ quan trọng góp phần rút ngắn thời gian xác minh, quy tập, giúp các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với quê hương, gia đình, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đã qua, từ các nguồn tin thu thập được, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đã xác minh thông tin 2 phần mộ liệt sĩ tại xã Biển Bạch; đồng thời phối hợp với Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm xã Hưng Mỹ.

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Cà Mau đã đưa 237 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định

Tỉnh Cà Mau phấn đấu, đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu đối với 3.382 hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Mục tiêu này nhằm xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân các anh hùng liệt sĩ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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