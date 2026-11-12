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Cà Mau nâng cao năng suất khu vực công

Thứ Năm, 19:56, 12/11/2026
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VOV.VN - Ngày 12/11, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao năng suất lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp”.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số đã giúp phương thức làm việc tại Cà Mau chuyển biến tích cực, với tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 97,83%, thanh toán trực tuyến đạt 98,60% và số hóa đạt 90,95%.

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Tại hội thảo nhiều chuyên gia đã đóng góp các giải pháp để Cà Mau phát triển nguồn nhân lực.

Dù vậy, năng suất lao động khu vực công vẫn chưa đồng đều. Khảo sát thực tế sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7/2025) cho thấy bộ máy cấp xã đang chịu nhiều áp lực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh, cốt lõi của việc nâng cao năng suất lao động trong khu vực công là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ. Ông đề nghị các nhà khoa học phân tích sâu những điểm nghẽn, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và phát triển nguồn nhân lực. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ, hướng tới nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

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Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội thảo.
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Hội thảo có sự tham gia của các xã và đại diện các sở ngành tỉnh Cà Mau.

Tại hội thảo, các nhà khoa học từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực. Về thể chế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hòa (Trường Đại học Kinh tế - Luật) đề xuất giải pháp “3 trụ cột”: ủy quyền có thời hạn cho Chủ tịch UBND cấp xã quyết định các dự án đầu tư nhỏ; ban hành quy chế phối hợp liên ngành rõ trách nhiệm chủ trì; thành lập tổ chuyên gia dùng chung về đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin cho cụm từ 4 đến 5 xã mà không tăng biên chế.

Tiến sĩ Đào Hưng cùng đại diện Viện Phát triển chính sách và năng lực lãnh đạo kiến nghị tỉnh chuyển từ “số hóa” sang “quản trị dữ liệu thực chất” theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; đồng thời sớm thí điểm Bộ chỉ số đo lường năng suất lao động khu vực công gắn với sản phẩm đầu ra cụ thể để đổi mới đánh giá cán bộ.

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Kinh nghiệm của Cà Mau để về đích sớm khám sức khỏe toàn dân

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau đã trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước về đích sớm trong công tác khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc cho toàn dân năm 2026. Thành quả này đến từ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và cùng cách làm sáng tạo, sát thực tiễn của từng địa bàn.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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