Con nước mới - Startup Cà Mau cần làm gì?

Hướng mở từ mũi nhọn ngành tôm

Với người trẻ Cà Mau, ngành tôm - thế mạnh chủ lực của tỉnh và khu vực ĐBSCL chính là không gian khởi nghiệp đầy dư địa. Chia sẻ tại diễn đàn, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Lan, cho rằng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không phải là những điều quá xa vời, mà xuất phát từ chính những trăn trở thực tế trong đời sống và sản xuất. Đó là việc ứng dụng các giải pháp khoa học - công nghệ để tạo ra giá trị mới hoặc cải tiến đáng kể các giá trị hiện có để mở ra cơ hội phát triển bền vững.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ mang đến diễn đàn những phân tích về tiềm năng của ngành tôm trong khởi nghiệp.

Dù Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu tôm, nhưng việc người dân trong nước chưa được thụ hưởng nguồn sản phẩm đạt chuẩn là một thực tế. Ngành tôm đang phải đối mặt với nhiều hạn chế khi tỷ lệ nuôi thành công đạt dưới 40%, nguy cơ nhiễm bệnh EHP cao, cùng tồn dư kháng sinh và ô nhiễm nguồn nước,… đều là các vấn đề rất đáng suy ngẫm.

Tiến sĩ lưu ý, để vực dậy ngành tôm, các dự án khởi nghiệp cần tập trung giải quyết 8 điểm nghẽn trọng yếu, gồm: thiếu thiết bị đo đạc chuyên dụng, phụ thuộc hàng ngoại; chưa xử lý triệt để chất thải hữu cơ và lạm dụng hóa chất; kiểm soát bệnh truyền nhiễm; siết chặt chất lượng con giống; tối ưu hóa kỹ thuật vận hành ao nuôi; tháo gỡ khó khăn vốn đầu tư hạ tầng công nghệ; đến việc giảm phụ thuộc thương lái và đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Cà Mau năm 2026, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ góp ý, thế hệ trẻ Cà Mau cần thay đổi tư tư duy, bắt đầu từ những bài toán thiết thực nhất tại địa phương, rồi lan tỏa ra. Ông nói: “khởi nghiệp không khó, tại các cháu không chịu làm” để thúc giục các bạn trẻ.

Hãy dùng ý chí “mở cõi” để nâng tầm du lịch

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, nhận định Cà Mau sở hữu tài nguyên thiên nhiên khác biệt với 3 mặt giáp biển, diện tích mặt biển và hải đảo lớn. Tuy nhiên, kết quả đón 8,1 triệu lượt khách trong năm 2025 cho thấy dư địa phát triển vẫn còn rất lớn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, cho rằng tỉnh Cà Mau có nhiều tiềm năng du lịch để khởi nghiệp.

Theo bà Ánh Hoa, Cà Mau hội tụ 4 lợi thế nổi bật để các bạn trẻ khai thác khởi nghiệp: hệ sinh thái hơn 100.000 ha rừng ngập mặn, rừng tràm; giá trị văn hóa - lịch sử gắn với di sản Đờn ca tài tử, nghề gác kèo ong, làm muối, tôm khô; lợi thế kinh tế biển, năng lượng tái tạo; cùng hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 26, xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đến năm 2030 đóng góp 10-12% GDP, chính là đòn bẩy quan trọng cho cộng đồng khởi nghiệp lĩnh vực này, trong đó Cà Mau có lợi thế.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, dẫn lại câu chuyện mở cõi của Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, cha ông đã chống xuồng xuyên rừng, vượt qua những vùng đất phèn mặn để đến với Hà Tiên và Cà Mau. Hành trình "Sài Gòn - Gia Định" đến đất Mũi Cà Mau chính là hành trình của ý chí và khát vọng và những người muốn khởi nghiệp hãy tiếp tục hành trình đó.

Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Cà Mau có nhiều hoạt động thiết thực.

Bên cạnh Diễn đàn Khởi nghiệp, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026, còn nhiều hoạt động đáng chú ý như: Chung kết Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2026 (NEX 2026); Chung kết Liên hoan Nghệ thuật sáng tạo và Công nghệ Cà Mau 2026 (CAT 2026); Triển lãm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo và nhiều hoạt động trò chuyện, giao lưu cùng các chuyên gia, diễn giả quanh chủ đề khởi nghiệp.

Đòi hỏi mới của “Con nước mới”

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đánh giá khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với Cà Mau, con nước là nhịp sống và là cách người dân hiểu thiên nhiên để vươn lên.

Con nước mới trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi cao hơn. Cà Mau sở hữu tiềm năng lớn về tôm, cua, rừng, biển, năng lượng tái tạo cùng chiều sâu văn hóa mang đậm bản sắc phương Nam, cộng đồng khởi nghiệp hãy tận dụng những thế mạnh đó để tạo ra giá trị mới.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mong muốn cộng đồng khởi nghiệp hãy tận dụng thế mạnh tỉnh nhà để tạo ra giá trị mới.

"Con nước mới đòi hỏi lớn hơn về sự thích ứng, chủ động tạo giá trị mới bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hãy mở con đường phát triển mới. Cà Mau có tài nguyên, nhưng tài nguyên tự nó chưa tạo ra sức mạnh và giá trị. Chính trí tuệ con người, tư duy đổi mới và khát vọng kiến tạo mới là những yếu tố biến tiềm năng tài nguyên thành động lực phát triển", ông Luân cho biết.

Từ những định hướng của các chuyên gia và lãnh đạo địa phương tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026, có thể thấy "con nước mới" đang mở ra không gian phát triển rộng lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho thế hệ trẻ địa phương. Ngành tôm mũi nhọn, hệ sinh thái rừng ngập mặn hay không gian kinh tế biển,… chỉ thực sự trở thành giá trị thực khi có sự dấn thân của những người khởi nghiệp bằng trí tuệ, khát vọng và tinh thần đổi mới sáng tạo.