Kinh nghiệm của Cà Mau để về đích sớm khám sức khỏe toàn dân

Dù địa bàn rộng, dân cư phân tán, hạ tầng giao thông và viễn thông còn nhiều hạn chế nhưng xã Đất Mới đã về đích đầu tiên và vượt tiến độ 40 ngày trong kế hoạch khám sức khỏe toàn dân của tỉnh Cà Mau.

Dấu ấn từ sự chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt

Chia sẻ về thành quả này, ông Nguyễn Phương Đông, Bí thư xã, cho biết việc triển khai Nghị quyết 72 gặp nhiều khó khăn nhưng đã thành công nhờ sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Xã Đất Mới triển khai quyết liệt và nằm trong nhóm hoàn thành sớm nhất khám sức khỏe toàn dân của tỉnh Cà Mau.

Kết quả tích cực cũng đến từ vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, xác định bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chung chứ không riêng ngành y tế. Tiếp theo là thay đổi phương thức vận động, chuyển từ "có bệnh mới trị" sang chủ động phòng ngừa, áp dụng cách làm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người".

"Trong thực hiện công việc, khó tới đâu, Bí thư và Chủ tịch gỡ tới đó. Thậm chí trực tiếp vào cuộc, còn nghe anh em báo cáo và trong hội nghị phát biểu thì chậm và thiếu kịp thời. Phải xác định sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân rất quan trọng. Bà con Cà Mau đi làm ăn xa là nhiều, thì cho tổ công nghệ số cộng đồng đi trước một bước, trạm y tế xuống là sẽ có bao nhiêu hộ ở nhà đủ điều kiện. Chứ còn nếu như chúng ta thông báo ngày mai đến cũng chưa chắc đủ khẩu để khám", ông Đông chia sẻ kinh nghiệm.

Những nỗ lực như của xã Đất Mới đã đóng góp vào thành công chung. Tỉnh Cà Mau đã có hơn 99% dân số được khám sức khỏe và khoảng 70% người dân được lập sổ sức khỏe điện tử. Vừa qua, tỉnh cũng đã tổ chức công bố hoàn thành khám sức khỏe định kỳ miễn phí năm 2026.

Xã Đất Mới và nhiều đơn vị khác được khen thưởng vì hoàn thành sớm công tác khám sức khỏe.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết trong triển khai, tỉnh quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình và đã lập các tổ lưu động đến tận nhà thăm khám cho người già và đối tượng chính sách, đồng thời phân loại cụ thể người lao động ngoài tỉnh hoặc chưa có điều kiện.

Việc thăm khám cũng được đồng bộ hóa với hệ thống VNeID, sổ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử giúp tạo cơ sở dữ liệu để quản lý, điều trị về lâu dài. Công tác xã hội hóa được Cà Mau đẩy mạnh, thông qua việc huy động sự đồng hành của doanh nghiệp và phối hợp với các trường đại học y dược, bệnh viện lớn ở TP.HCM để tập huấn, chuyển giao chuyên môn.

Ông Luân, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một kế hoạch cụ thể và người đứng đầu các đơn vị phải dấn thân, chịu làm. "Tỉnh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về kế hoạch, xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy phải thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tính gương mẫu của người đứng đầu để tạo sự chuyển biến đồng bộ trong toàn hệ thống. Ngành y tế đã được sắp xếp, tính toán cực kỳ kỹ lưỡng; phân công đội ngũ nhân sự hết sức cụ thể để mỗi địa bàn, mỗi điểm, mỗi trạm khi ra quân đều đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất nhiệm vụ trong phạm vi toàn tỉnh".

Tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho nhân dân.

Hướng tới quản lý nề nếp, điều trị chuyên sâu

Từ những kết quả đạt được, tỉnh Cà Mau xác định không chủ quan, lơ là mà tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành phần việc còn lại của năm 2026 và chuẩn bị vững chắc cho năm 2027.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nêu rõ: "Mục tiêu cốt lõi của Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị là làm sao cho người dân được chăm sóc sức khỏe thực chất trong thời gian tới. Cần tiếp tục tập trung rà soát, làm sạch dữ liệu, huy động tổ công nghệ số cộng đồng để liên thông dứt điểm số hồ sơ tồn đọng, đảm bảo 100% dữ liệu đạt chuẩn đúng, đủ, sạch, sống trên cổng dữ liệu của Bộ Y tế và VNeID. Phải xác định năm 2027 là năm chuyển sang trạng thái quản lý nền nếp, chuyên sâu và bền vững. Cũng cần phân bổ nguồn lực hợp lý và sớm ngay từ đầu năm, không dồn khối lượng công việc vào cuối năm. Lấy dữ liệu điện tử đã được chuẩn hóa để triển khai hiệu quả mô hình bác sĩ gia đình và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tốt hơn".

Tại Hội nghị Công bố kết quả hoàn thành khám sức khỏe định kỳ miễn phí năm 2026 tỉnh Cà Mau tổ chức vừa qua, bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, biểu dương kết quả tỉnh Cà Mau đạt được. Bà đề nghị thời gian tới tỉnh chuyển sang khám có chất lượng, trong đó đặc biệt quan tâm đối tượng người yếu thế, người có công. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt nhiệm vụ làm sổ sức khỏe điện tử cho công dân.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Cà Mau thời gian tới đẩy mạnh khám chuyên sâu và thực hiện sổ sức khỏe điện tử.

"Tỉnh cần đẩy nhanh việc cập nhật sổ sức khỏe điện tử, khắc phục khoảng cách giữa số người đã được ghi nhận khám và số hồ sơ cập nhật thành công. Thực hiện nguyên tắc một người dân, một mã định danh, một hồ sơ sức khỏe và một đầu mối báo cáo chính. Phân loại lỗi định danh, ký số, liên thông, trùng lặp, xác định được trách nhiệm và thời hạn khắc phục, bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân. Quan tâm nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin cho trạm y tế, tăng cường hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện, phát huy vai trò y tế cơ sở trong tư vấn, quản lý bệnh mãn tính, chăm sóc người cao tuổi và phòng bệnh tại cộng", bà Hương cho biết.

Thành công sớm của Cà Mau trong chiến dịch khám sức khỏe toàn dân năm 2026 thể hiện cho sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đây cũng là nền tảng để địa phương hiện thực tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong thời gian tới. Trong đó, việc chuyển sang điều trị chuyên sâu, chuẩn hóa dữ liệu số và phát huy vai trò y tế cơ sở rất cần được quan tâm.

Nghị quyết số 72 đang thay đổi cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe nhân dân VOV.VN - Nghị quyết số 72 đang thúc đẩy chuyển từ “chờ bệnh” sang chủ động phòng bệnh, nhưng để chính sách đi vào đời sống vẫn cần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn.