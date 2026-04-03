Cả nước hoàn thành việc báo cáo kết quả Đại hội Đảng XIV lên hệ thống

Ngày 3/4, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) thông tin kết quả ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong Đại hội Đảng lần thứ XIV và Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng trên toàn quốc đã hoàn thành việc nhập báo cáo kết quả đại hội lên hệ thống, trong đó có: 38 đảng bộ cấp tỉnh, 3.589 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và 26.271 đảng bộ cấp cơ sở.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (từ 19/1/2026 đến 25/1/2026 tại Hà Nội) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Bên cạnh đó, các nền tảng số của Bộ Công an cũng hỗ trợ các hạ tầng, đưa vào vận hành 3 phần mềm cho Ủy ban kiểm tra Trung ương: tiếp nhận 728 lượt kiến nghị, phản ánh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Đồng thời, C06 triển khai tích hợp đăng nhập với phần mềm Sổ tay đảng viên: ứng dụng Sổ tay đảng viên đã ghi nhận 8.655.001 lượt đăng nhập qua VNeID; đồng thời, Trang thông tin điện tử Hệ thống các ứng dụng của Đảng cũng ghi nhận 478.050 lượt đăng nhập thành công.

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (từ 19/1/2026 đến 25/1/2026): Đảng ủy Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thành lập 12 Tổ công tác để triển khai phương án của Tiểu ban an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, có 6 Tổ Công tác trực tiếp triển khai các biện pháp kiểm soát ra vào tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện 2 trường hợp mang công cụ hỗ trợ vào khu vực cấm, đã bàn giao người và tang vật vi phạm cho Công an phường Từ Liêm để xử lý theo quy định.

Bộ Công an đã cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-Ctr/ĐUCA thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đang thực hiện 7 nhiệm vụ gồm: Xây dựng Luật Định danh và xác thực điện tử; Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, mã hóa an ninh, chuyển đổi số trong lĩnh vực an ninh trật tự và quản lý Nhà nước, quản trị xã hội về an ninh trật tự.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công nghiệp an ninh, Hạ tầng số cho Chính phủ số - Hạ tầng điện toán đám mây Chính phủ,-Ban hành cơ chế, chính sách giao, đặt hàng khu vực tư nhân tham gia vào các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trọng điểm, dự án, công trình, nhiệm vụ quan trọng quốc gia, phát triển công nghiệp an ninh; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, liên thông với hệ quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với kỳ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, C06 cho biết đã rà soát hơn 77 triệu cử tri trên phần mềm quản lý cử tri, tiếp nhận 219.620 yêu cầu cấp Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác bản điện tử qua ứng dụng VNeID và 110.291 yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu giữa thường trú và tạm trú.

Đồng thời, C06 phối hợp với Vụ Chuyển đổi số (Văn phòng Quốc hội) triển khai kết nối Trang thông tin với hệ thống định danh và xác thực điện tử, cho phép đăng nhập bằng tài khoản VNeID từ ngày 17/12/2025, với 349.133 lượt đăng nhập; đồng thời kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 18/12/2025 để hỗ trợ người ứng cử tự động khai thác, điền thông tin vào biểu mẫu kê khai, ghi nhận 442.115 lượt yêu cầu khai thác, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn quyền và nghĩa vụ công dân trong quá trình bầu cử.

Bên cạnh đó, các tính năng của VNeID được phát triển mạnh, nhằm phục vụ người dân theo dõi thông tin khu vực bỏ phiếu, danh sách người ứng cử, thực hiện thay đổi nơi bỏ phiếu; đồng thời tham mưu triển khai quy trình điện tử cấp Giấy chứng nhận bỏ phiếu nơi khác trên môi trường số, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm từ quốc tế.