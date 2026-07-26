"Cà phê sáng" ở Lâm Đồng và chuyện gỡ vướng cho dân

Gần dân, sát cơ sở

Qua các mô hình “Lắng nghe và nói chuyện cùng dân” hay “Cà phê sáng cùng lãnh đạo”, chính quyền cơ sở tại Lâm Đồng đang chủ động xích lại gần dân, trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Từ đầu năm 2026 tới nay, cứ vào sáng thứ 5 hàng tuần, UBND xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ) lại tổ chức buổi “Lắng nghe và nói chuyện cùng dân” ngay tại trụ sở xã.

Ông Trương Quang Lập (trú tại xã Tân Hà cũ, nay thuộc xã Hàm Tân) chia sẻ, cách làm này hết sức thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp trao đổi với lãnh đạo địa phương.

"Những giấy tờ liên quan đất đai thì cũng bức xúc ghê lắm, nhưng mà nhờ ngày thứ 5 có mô hình tiếp người dân, khi có lãnh đạo cùng hướng dẫn, chỉ đạo thì chúng tôi có cách làm và bước thủ tục cho nó thuận lợi, nhanh nhẹn", ông Lập chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Hàm Tân Nguyễn Thành Nam (hàng ghế đá, thứ 3 bên phải qua) đang trao đổi với người dân

Còn ông Lê Văn Hoà (ngụ xã Tân Xuân cũ) đánh giá cao thái độ phục vụ của cán bộ cơ sở, ông cho rằng, cán bộ ở đây rất nhạy bén với công việc. "Nhưng mà do mới đổi mới nên cũng còn chậm chút xíu, song thực tế, ai cũng nhiệt tình hết. Tôi đến đây làm giấy tờ sổ đất, rồi làm những việc liên quan đến tôn giáo, nói chung là tinh thần ủng hộ rất cao, tôi thấy rất là tốt", ông Hòa nói.

Từ lúc triển khai mô hình đến nay, chính quyền xã Hàm Tân đã tiếp thu hơn 320 lượt ý kiến góp ý xây dựng chính quyền và tháo gỡ trực tiếp nhiều vướng mắc của bà con trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Không chỉ tại Hàm Tân, sáng thứ Sáu tuần đầu tiên của tháng 7 vừa qua, phường Phú Thuỷ (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) cũng lần đầu tiên ra mắt mô hình "Cà phê sáng của lãnh đạo phường với nhân dân". Sự kiện lập tức thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng.

Ông Lê Văn Hoà (phải) phấn khởi sau khi các giấy tờ của mình đã được cán bộ xã Hàm Tân hỗ trợ tận tình

Chị Thới Thị Thuỷ (ngụ Tổ dân phố 2, phường Phú Thủy) cho biết, bà con phản ánh nhiều vấn đề dân sinh bức thiết, từ giấy tờ đất đai, tình trạng ngập úng tuyến đường cho đến an ninh trật tự.

"Nếu được thì mình nên cố gắng duy trì. Qua đây, những gì còn vướng mắc, những gì còn bất cập xảy ra trên địa bàn thì người dân cũng kịp thời phản ánh với chính quyền địa phương, kết hợp với khu phố để hỗ trợ, giải quyết ngay cho người dân. Đồng thời cũng để cho người dân nói lên được tâm tư, nguyện vọng và những cái còn ách tắc chưa xử lý được, tạo môi trường gần gũi giữa chính quyền địa phương với người dân hơn”, chị Thuỷ mong muốn.

Người dân Tổ dân phố 2, phường Phú Thuỷ phát biểu ý kiến tại buổi "Cà phê sáng" ngày 18/7

Nâng cao chỉ số hài lòng

Chính quyền phường Phú Thuỷ cho biết việc lên kế hoạch tổ chức "Cà phê sáng" định kỳ mỗi tháng một lần, luân phiên tổ chức tại 12 tổ dân phố trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) phường Phú Thuỷ nhấn mạnh, mục tiêu của mô hình là thực hiện triệt để phương châm “gần dân, sát cơ sở”.

"Đối với những nội dung có thể trao đổi và giải quyết liền thì lãnh đạo cũng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn trao đổi trực tiếp tại buổi cà phê. Còn đối với những vấn đề cần phải nghiên cứu hồ sơ để giải quyết thì Ban Thường trực mặt trận tổng hợp lại và chuyển các nội dung liên quan tới thẩm quyền giải quyết của các phòng ban chuyên môn để tổng hợp và chỉ đạo giải quyết kịp thời cho bà con", bà Ngọc cho biết.

Chủ tịch UBND phường Phú Thủy Nguyễn Văn Nghị thông tin nhiều chính sách với người dân

Tinh thần lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đang lan tỏa mạnh mẽ. Tại phường Phú Thuỷ và xã Hàm Tân, hàng loạt giải pháp cải cách hành chính đã được đưa vào thực tiễn như: Hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại địa bàn dân cư, mô hình "công chức số"... Các mô hình này được duy trì xuyên suốt, góp phần cải thiện rõ rệt chỉ số hài lòng của người dân thời gian qua.

Đánh giá lại hiệu quả của mô hình "Lắng nghe và nói chuyện cùng dân", ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch UBND xã Hàm Tân, thông tin: “Bình quân mỗi lượt tuần thì chúng tôi đã lắng nghe và tiếp nhận khoảng trên 10 ý kiến của người dân.

"Có những thời điểm cao điểm có khoảng đến 20 lượt ý kiến của người dân trao đổi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến quyền lợi của bản thân người dân và doanh nghiệp, cũng như các vấn đề góp ý để xây dựng chính quyền địa phương. Qua đó, chúng tôi cũng đã chắt lọc, xử lý và giải quyết rất nhiều vấn đề”, ông Nam cho biết.

Clip ghi lại buổi tiếp dân của lãnh đạo xã Hàm Tân vào sáng 23/7

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa bàn tại tỉnh Lâm Đồng đang cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ đổi mới về cách tổ chức bộ máy, điều quan trọng nhất là sự thay đổi trong tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Những buổi “cà phê sáng” hay những ngày “nghe dân nói” đang góp phần vun đắp niềm tin, xây dựng một nền hành chính lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.