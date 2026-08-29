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Các đoàn lãnh đạo Trung ương, bộ, ban, ngành của Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Thứ Bảy, 20:17, 29/08/2026
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VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, từ ngày 26-28/8, các đoàn lãnh đạo Trung ương cùng đại diện các bộ, ban, ngành của Lào đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Vientiane để gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trong những ngày Quốc khánh, không khí tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane luôn tràn ngập niềm vui và tình cảm  đồng chí, anh em thân thiết.

Đến chúc mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam, nhiều đoàn đại diện các bộ, ban, ngành của Lào đã thắp hương trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Người – Người đã cùng Chủ tịch Kaysone Phomviahane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ Việt Nam - Lào.

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Bà Pingkham Lasasimma, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn thắp hương trước bàn thờ Bác Hồ tại Đại sứ quán. (Ảnh: Cảnh Thành)

Trong không khí thắm tình hữu nghị tại các cuộc tiếp đón, lãnh đạo Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành của Lào đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và Đại sứ quán. Phía bạn bày tỏ sự khâm phục và chúc mừng những  thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã giành được trong suốt 81 năm qua trên tất cả các lĩnh vực.

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Bà Pingkham Lasasimma trao lãng hoa tươi thắm chúc mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam tới Đại sứ Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: Cảnh Thành)

Các nhà lãnh đạo Lào cũng bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

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Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tiếp đoàn Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Bày tỏ sự xúc động trước những tình cảm chân thành đó, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã trân trọng cảm ơn và nêu bật ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám thành công. Đại sứ khẳng định đây là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt và mở ra một kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

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Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tiếp đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên đến chúc mừng Quốc khánh.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng đã trao đổi một số nội dung hợp tác giữa các bộ, ngành của Việt Nam với các bộ, ngành của Lào; bày tỏ cảm ơn các cơ quan, bộ ngành, địa phương của Lào đã luôn quan tâm ủng hộ, hỗ trợ Đại sứ quán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

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Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tiếp đoàn đại biểu Bộ Tài Chính đến chúc mừng Quốc khánh. 

Tối qua (28/8), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức trọng thể Tiệc chiêu đãi Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công(19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

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Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức trọng thể Tiệc chiêu đãi Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). (Ảnh: Cảnh Thành)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào

VOV.VN - Chiều nay 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Santiphab Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Hợp tác Lào - Việt Nam và Đoàn nhân dịp sang thăm, dự Hội nghị giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.

Trần Tuấn, Cảnh Thành/VOV-Vientiane
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