Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, đây là dịp để cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc; tưởng nhớ và tri ân các thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời nhìn lại chặng đường đã qua để tiếp thêm niềm tin, ý chí và quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ trong giai đoạn phát triển mới.

Họp mặt kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2026)

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, thành phố hôm nay đang đứng trước một giai đoạn phát triển có ý nghĩa đặc biệt với một không gian phát triển mới, tiềm năng lớn hơn, yêu cầu cao hơn và kỳ vọng cũng lớn hơn. Cần Thơ không chỉ kế thừa truyền thống của vùng đất giàu bản sắc, nghĩa tình và cách mạng, mà còn đang đứng trước cơ hội phát huy mạnh hơn vai trò trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

“Nhìn lại 81 năm, chúng ta càng thấm thía rằng: Một dân tộc muốn đi xa phải biết mình đã đi qua những gì; một thành phố muốn phát triển bền vững càng phải biết trân trọng những gì các thế hệ trước đã gây dựng. Cần Thơ hôm nay được hình thành và phát triển từ công sức, trí tuệ và sự cống hiến của bao thế hệ. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm viết tiếp câu chuyện ấy bằng một tâm thế mới, một khát vọng mới và một quyết tâm mới. Chúng ta phải làm sao để Cần Thơ không chỉ là thành phố trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về vị trí, mà thực sự trở thành trung tâm phát triển năng động, văn minh, hiện đại, đáng sống, có bản sắc và có đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự phát triển chung của đất nước”, ông Trương Cảnh Tuyên nói.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi Họp mặt

Nhằm ghi nhận và biểu dương những cống hiến của các đồng chí Đảng viên cao niên tuổi Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của đất nước và của thành phố Cần Thơ, tại buổi họp mặt, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 27 đảng viên cao niên tuổi Đảng đại diện cho 5.437 đảng viên của Đảng bộ thành phố Cần Thơ được tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tại buổi họp mặt, đoàn viên Vũ Mai Khánh Linh - Đại học Cần Thơ cho biết, khắc ghi lời dạy của Bác: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", tuổi trẻ hôm nay hiểu rõ trách nhiệm của mình không dừng lại ở việc trân trọng quá khứ, mà phải biến lòng biết ơn thành hành động: nỗ lực học tập, lao động và cống hiến để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, mang lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

“Nhận lãnh trách nhiệm gìn giữ và phát triển quốc gia độc lập mà cha anh đã trao lại, tuổi trẻ Cần Thơ xin hứa sẽ biến niềm tự hào quá khứ thành hành động của hiện tại. Chúng em nguyện đem hết trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến để viết tiếp những trang sử mới, cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh", đoàn viên Vũ Mai Khánh Linh nói.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên cao niên lão thành

Trước đó, thành phố Cần Thơ đã tổ chức Đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ (xã Lương Tâm), Tượng đài Bác Hồ (Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều), thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Bác với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Lãnh đạo Cần Thơ dâng hương, thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Bác Hồ, Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ cũng đã thành lập nhiều đoàn viếng các Nghĩa trang liệt sĩ trong thành phố. Tại Đài Tổ quốc ghi công, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương và sau đó đến thắp hương ở từng phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.