Các nội dung Việt Nam thúc đẩy khi làm Chủ tịch HĐBA Liên Hợp Quốc

Ngày 12/12, tại buổi họp báo quốc tế về việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, sẽ có hai lần Việt Nam làm Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an vào tháng 1/2020 và tháng 4/2021.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (bìa phải) phát biểu tại họp báo.

Theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, qua tham vấn, các nước đều cho rằng việc Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngay trong tháng 1/2020 sẽ đặt ra rất nhiều khó khăn bởi thông thường các nước phải có công tác chuẩn bị ít nhất 1 năm trong khi Việt Nam mới chính thức trúng cử vào tháng 6/2019 và chỉ có 6 tháng để chuẩn bị; đồng thời Việt Nam cũng sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.



Dự kiến, trong lần thứ nhất giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an vào tháng 1/2020 sắp tới, ngoài những công việc bình thường, Việt Nam sẽ tổ chức một phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng với chủ đề Kỷ niệm 75 năm Liên Hợp Quốc, việc tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế; thảo luận mở, thông báo, trao đổi thông tin liên quan đến chủ đề vai trò của việc hợp tác giữa Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với các tổ chức khu vực trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, trong đó cũng sẽ có nội dung liên quan đến vai trò của tổ chức khu vực.

Về chủ đề khi Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 4/2021, ông Lê Hoài Trung cho biết, Việc Nam vẫn đang trao đổi với các quốc gia với nội dung theo hướng bàn về các vấn đề hậu xung đột – chủ đề các nước rất quan tâm và Việt Nam có kinh nghiệm; cùng với đó là vấn đề nhân đạo, vấn đề bom mìn trong xung đột…

Về công tác chuẩn bị, Việt Nam ý thức được trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện đường lối đối ngoại cũng như đối với đóng góp chung của Liên Hợp Quốc, các Bộ, Ban, Ngành của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ, các lãnh đạo cấp cao đã triển khai nhiều công việc. Trước hết là rà soát lại, xây dựng toàn bộ những hồ sơ cơ bản về từng vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thứ hai là xây dựng cơ chế phối hợp, tham vấn liên ngành đồng thời có sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao trong việc xử lý công việc liên quan của Việt Nam ở Hội đồng Bảo an.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết: “Với việc tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam có cơ hội rất quan trọng để thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đó là đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và Việt Nam mong muốn là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Một nội dung quan trọng khác trong đường lối đối ngoại của Việt Nam là chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và cụ thể hơn, đường lối Đại hội Đảng lần thứ 12 đã đề ra chủ trương chủ động tham gia và phát huy vai trò của các cơ chế đa phương, đặc biệt là tại ASEAN và Liên Hợp Quốc”.

Tham gia Hội đồng Bảo an, Việt Nam cũng mong muốn đóng góp vào thúc đẩy phát huy vai trò của Hội đồng Bảo an đó là duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Một ưu tiên nữa của Việt Nam khi tham gia Hội đồng Bảo an là góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Bảo an, giúp cơ quan này hoạt động tốt hơn. Đồng thời thúc đẩy những vấn đề mà các nhóm nước ở các khu vực trên thế giới quan tâm như: bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang, tái thiết sau xung đột, vấn đề phụ nữ và hòa bình an ninh…

Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, cùng với những ưu tiên, Việt Nam mong muốn qua dịp này có thể thúc đẩy quan hệ đối tác với các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an nói riêng cũng như các quốc gia là thành viên Liên Hợp Quốc nói chung thông qua việc Việt Nam đóng góp vào giải quyết những vấn đề của các khu vực trên thế giới./.