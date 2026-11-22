Mấy ngày nay, cứ tối đến, cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột lại có mặt tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Kdun để cập nhật thông tin đất đai. Bà con trong buôn cũng tranh thủ cung cấp thông tin thửa đất để cán bộ cập nhật. Chị H Ca Niê ở buôn Kdun cho biết, gia đình đang bận thu hái cà phê, nhưng đã tạm gác công việc, đến nhà văn hóa cộng đồng, cung cấp thông tin 3 thửa đất của gia đình để cán bộ đối chiếu và cập nhật lên hệ thống.

Việc làm đêm nhập cơ sở dữ liệu đất đai ở Đắk Lắk được triển khai từ cuối tháng 10/2026.

“Hôm nay lên kê khai dữ liệu đất đai trên bản đồ điện tử để biết chính xác diện tích đất nhà mình, ranh giới giáp với đất của ai. Cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, dễ hiểu và thuận tiện. Nhập dữ liệu chưa đầy 5 phút là xong, mình có thể ra về", chị H Ca nói.

Trực tiếp tham gia nhiệm vụ từ những ngày đầu, anh Phạm Văn Long, chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột cho biết, từ tháng 4/2026, phường đã tổ chức cho người dân kê khai, đối chiếu thông tin, sau đó phối hợp lực lượng đo đạc xác minh thực địa. Do phải cùng lúc đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn, từ cuối tháng 10, phường bố trí cán bộ làm thêm buổi tối, từ 19h đến 22h hằng ngày tại các thôn, buôn để đẩy nhanh tiến độ.

Một cán bộ thôn, buôn ở Đắk Lắk (ngồi giữa) hướng dẫn người dân.

“Chúng tôi mời bà con đến tra cứu đầy đủ thông tin thửa đất, vị trí đất đối với những trường hợp chưa có dữ liệu. Sau khi tra cứu, tổ hướng dẫn người dân kê khai. Chưa có thông tin thì kê khai đơn, hoàn thiện thủ tục đăng ký, sau đó quét hồ sơ (scan) và nhập dữ liệu, bảo đảm tiến độ hoàn thành nhiệm vụ", anh Long cho hay.

Phường Buôn Ma Thuột có diện tích gần 72 km², dân số gần 170.000 người, 22.137 thửa đất cần cập nhật lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Để bảo đảm tiến độ, UBND phường thành lập 7 tổ công tác, huy động cán bộ các phòng, ban chuyên môn cùng lực lượng ở thôn, buôn, tổ dân phố trực tiếp triển khai. Đến nay, hơn 9.000 thửa đất đã được cập nhật, đạt khoảng 41%. Với khối lượng công việc còn lại lớn, các tổ công tác đang tăng cường thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/12/2026.

Sử dụng điện thoại scan Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hỗ trợ người dân.

Ông Nguyễn Tiến Hà, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, cho biết: “UBND phường đã trực tiếp huy động bố trí các lực lượng, từ các phòng ban chuyên môn, các tổ dân phố, thôn buôn, thành lập 7 tổ công tác trực tiếp thực hiện. Các tổ được giao chỉ tiêu và gắn mốc thời gian thực hiện cụ thể, làm sao quyết tâm tới ngày 15/12/2026 các tổ phải thực hiện xong tiến độ việc nhập cơ sở dữ liệu đất đai chung của Quốc gia".

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đánh giá, dù địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nguồn gốc đất phức tạp, nhưng tỉnh vẫn xếp thứ 7 cả nước về tiến độ cập nhật dữ liệu đất đai. Kết quả này có sự đóng góp lớn của các sở, ngành, địa phương, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã, phường và lực lượng ở thôn, buôn, tổ dân phố. Để hoàn thành kế hoạch trước ngày 15/12, tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các cán bộ, công chức ở các xã vùng xa Đắk Lắk cùng lúc thực hiện.

“Tôi đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo quyết liệt, làm việc với tinh thần khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ; giám sát, đôn đốc các chỉ tiêu hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng thông qua hệ thống quản lý đất đai của tỉnh Đắk Lắk, phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương trước ngày 15/12. Chủ động huy động lực lượng tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, đo đạc và giải quyết dứt điểm những vướng mắc phát sinh tại thực địa", ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.

Cán bộ, công chức phường Buôn Ma Thuột tranh thủ làm đêm nhập thông tin cơ sở dữ liệu đất đai.

Nỗ lực làm việc ngoài giờ, không quản ngày đêm của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đang góp phần đẩy nhanh tiến độ cập nhật dữ liệu đất đai ở Đắk Lắk. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách nhằm hoàn thành kế hoạch đúng thời hạn, mà còn là bước quan trọng để số hóa, chuẩn hóa thông tin đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh sau sáp nhập.