Cần có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, miền núi

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ gồm các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ...

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, kết luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, bà Đặng Bích Ngọc đã thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Qua đó, giúp cử tri nắm bắt kịp thời những nội dung quan trọng được Quốc hội thảo luận, quyết định; tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Cử tri các xã kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nổi bật là các kiến nghị liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai theo hướng đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện tháo gỡ dứt điểm các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, đặc biệt là hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sạch và hạ tầng số.

Cử tri kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri đề nghị có cơ chế, chính sách cụ thể để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, miền núi, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời quan tâm định hướng quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tập trung vào lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo, đề nghị điều chỉnh chính sách theo hướng chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang hỗ trợ sinh kế bền vững, giúp người dân tự vươn lên thoát nghèo. Vấn đề xử lý rác thải nông thôn miền núi cũng được cử tri quan tâm với đề xuất xây dựng mô hình xử lý theo cụm xã, liên xã nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cử tri mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, nhất là các tuyến đường, cầu kết nối liên xã như tuyến Nật Sơn - Kim Bôi, cầu xóm Mỵ - Ba Giang; đồng thời xem xét nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ xã, xóm để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Đại Dương Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Trao đổi tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh, sau khi sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có quy mô diện tích và dân số lớn, nằm trong vùng quy hoạch giáp Thủ đô Hà Nội, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Hiện nay, cùng với Trung ương, tỉnh đang tập trung triển khai các tuyến giao thông kết nối chiến lược, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực từng địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nêu rõ, khu vực tỉnh Hòa Bình cũ nói chung và các xã thuộc huyện Kim Bôi cũ nói riêng có hệ thống giao thông thuận lợi, đang được đầu tư đồng bộ, mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương phát huy tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của cử tri khi tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, phản ánh đúng những vấn đề trọng tâm mà địa phương đang quan tâm. Các kiến nghị tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như phát triển hạ tầng, an sinh xã hội, giảm nghèo, tổ chức bộ máy chính quyền.

Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, các ý kiến của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển tới Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan để xem xét, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn. Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, chính quyền cấp xã giữ vị trí quan trọng trong việc định hướng phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương; đồng thời là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, đội ngũ cán bộ cơ sở cần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý và điều hành. Cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; chú trọng tạo môi trường thuận lợi để người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.