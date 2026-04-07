Dấu ấn chuyển đổi số trong cuộc bầu cử tại Cần Thơ

Thứ Ba, 19:34, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thành phố xây dựng chuyên trang bầu cử trên ứng dụng Cần Thơ Smart; triển khai hệ thống bản đồ số GIS phục vụ cung cấp thông tin; phát hành tài liệu tuyên truyền trên không gian mạng, trong đó có tài liệu bằng tiếng Khmer và Hoa.

Chiều 7/4, Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; lãnh đạo thành phố, các địa phương cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

dau an chuyen doi so trong cuoc bau cu tai can tho hinh anh 1
Bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ phát biểu.

Theo Ủy ban bầu cử thành phố, cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật. Công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ.

Thành phố đã thành lập 1 Ủy ban bầu cử cấp thành phố, 103 Ủy ban bầu cử cấp xã; 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 28 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố, 665 Ban bầu cử cấp xã và 2.597 Tổ bầu cử.

dau an chuyen doi so trong cuoc bau cu tai can tho hinh anh 2
Các địa phương chủ động đổi mới phương thức truyền thông với các sản phẩm ngắn gọn, trực quan.

Điểm nổi bật của kỳ bầu cử là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền. Thành phố xây dựng chuyên trang bầu cử trên ứng dụng Cần Thơ Smart; triển khai hệ thống bản đồ số GIS phục vụ cung cấp thông tin; phát hành tài liệu tuyên truyền trên không gian mạng, trong đó có tài liệu bằng tiếng Khmer và Hoa.

Các địa phương cũng chủ động đổi mới phương thức truyền thông với các sản phẩm ngắn gọn, trực quan như infographic, video clip; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử và mạng xã hội, gắn với bảo đảm an ninh thông tin, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Các tổ chức phụ trách bầu cử từ thành phố đến cơ sở làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc.

dau an chuyen doi so trong cuoc bau cu tai can tho hinh anh 3
Cuộc bầu cử trên địa bàn Cần Thơ diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, xây dựng phương án xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trước, trong và sau bầu cử. Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Từ thực tiễn tổ chức, thành phố Cần Thơ rút ra một số kinh nghiệm như: bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thống nhất; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các cấp, ngành; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cử tri; tăng cường kiểm tra, giám sát và lựa chọn đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tham gia công tác bầu cử.

dau an chuyen doi so trong cuoc bau cu tai can tho hinh anh 4
Cuộc bầu cử trên địa bàn Cần Thơ diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Với những kết quả đạt được, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tổ chức bầu cử. Thành phố đã phát huy tinh thần khẩn trương, quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật.

dau an chuyen doi so trong cuoc bau cu tai can tho hinh anh 5
Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ phát biểu.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ; nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng; lập danh sách cử tri kịp thời, bảo đảm quyền công dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Toàn thành phố có hơn 2,87 triệu cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,88%, trong đó hơn 50% khu vực đạt 100%.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Đồng Văn Thanh đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; chính quyền các cấp khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2026.

dau an chuyen doi so trong cuoc bau cu tai can tho hinh anh 6
Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vinh dự được khen thưởng.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; trong đó, Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vinh dự được khen thưởng.

 

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Cần Thơ triệt phá đường dây đưa người ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép
VOV.VN - Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá đường dây chuyên móc nối, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển Malaysia để khai thác hải sản trái phép. Đối tượng cầm đầu là Huỳnh Thị Thu Thảo (quê quán tại Tây Ninh), trú tại Malaysia đã bị bắt giữ ngay khi vừa về Việt Nam.

Lão nông Cần Thơ thu lãi kép từ vườn thanh trà

VOV.VN - Nhờ mạnh dạn thay thế những loại cây ăn trái kém hiệu quả, lão nông Đinh Văn Phết (74 tuổi) ở phường Trung Nhứt, thành phố Cần Thơ đã tìm thấy hướng đi mới từ cây thanh trà.

Y tế Cần Thơ nâng tầm diện mạo bằng mô hình hợp tác công - tư

VOV.VN - Mô hình hợp tác công - tư là một trong những điểm sáng chiến lược phát triển của y tế Cần Thơ nói riêng, vùng ĐBSCL nói chung. Hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện mạng lưới cấp cứu ngoại viện theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, mà còn ở việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại bậc nhất.

Hội nghị kết nối giao thương giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ

VOV.VN - Chiều 2/4, tại Cần Thơ, Sở Công Thương Cần Thơ và Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa 2 địa phương, với sự tham dự của lãnh đạo, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan của hai thành phố và tỉnh Vĩnh Long.

100% xã, phường trên địa bàn Cần Thơ ghi nhận trẻ mắc tay chân miệng

VOV.VN - Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Cần Thơ (CDC Cần Thơ) thông tin, số ca mắc bệnh tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ năm 2025, cảnh báo bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó đã có 1 trường hợp tử vong.

