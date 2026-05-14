Cần Thơ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng dự án giao thông trọng điểm

Tại buổi làm việc, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã thông tin về tình hình di dời lưới điện phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (Km0–Km7) và Dự án Đường Vành đai phía Tây. Theo đó, đối với Quốc lộ 91 công tác di dời lưới điện trung, hạ thế đã triển khai nhưng còn chậm do mặt bằng chưa liên tục. Một số đoạn đã thi công ống cáp ngầm, dựng trụ điện trung thế và một phần trụ hạ thế. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các đơn vị hạ tầng chưa đồng bộ, mặt bằng bàn giao chưa đầy đủ. Còn tại Dự án Vành đai phía Tây một số hạng mục di dời lưới điện đã được thẩm định kinh phí nhưng chưa triển khai do chưa bố trí vốn và đang chờ điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư.

Sở Công Thương Cần Thơ đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bàn giao liên tục theo từng đoạn tuyến; sớm hoàn tất thủ tục điều chỉnh chủ trương và tổng mức đầu tư để bố trí kinh phí di dời; đồng thời tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, ngành điện và các đơn vị hạ tầng nhằm đảm bảo tiến độ thi công các dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhất là tại Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 và đường Vành đai phía Tây. Đồng thời yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị điện, nước, viễn thông để di dời hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ngay sau khi có mặt bằng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất. Đối với các trường hợp đã được giải quyết đầy đủ chính sách nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng, địa phương cần rà soát hồ sơ, thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo quy định nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 tại Cần Thơ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng lưu ý các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, điều chỉnh thiết kế các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, đồng bộ trong quá trình khai thác; hạn chế tình trạng phải đào, sửa sau khi công trình hoàn thành gây lãng phí. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, trung tâm phát triển quỹ đất chủ động rà soát nhu cầu vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng để đề xuất điều chỉnh, bổ sung vốn kịp thời, bảo đảm tiến độ giải ngân và triển khai thi công các dự án trọng điểm.