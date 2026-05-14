Cần Thơ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng dự án giao thông trọng điểm

Thứ Năm, 21:04, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã thông tin về tình hình di dời lưới điện phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (Km0–Km7) và Dự án Đường Vành đai phía Tây. Theo đó, đối với Quốc lộ 91 công tác di dời lưới điện trung, hạ thế đã triển khai nhưng còn chậm do mặt bằng chưa liên tục. Một số đoạn đã thi công ống cáp ngầm, dựng trụ điện trung thế và một phần trụ hạ thế. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các đơn vị hạ tầng chưa đồng bộ, mặt bằng bàn giao chưa đầy đủ. Còn tại Dự án Vành đai phía Tây một số hạng mục di dời lưới điện đã được thẩm định kinh phí nhưng chưa triển khai do chưa bố trí vốn và đang chờ điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư.

Sở Công Thương Cần Thơ đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bàn giao liên tục theo từng đoạn tuyến; sớm hoàn tất thủ tục điều chỉnh chủ trương và tổng mức đầu tư để bố trí kinh phí di dời; đồng thời tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, ngành điện và các đơn vị hạ tầng nhằm đảm bảo tiến độ thi công các dự án.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành công tác bồi thường

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhất là tại Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 và đường Vành đai phía Tây. Đồng thời yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị điện, nước, viễn thông để di dời hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ngay sau khi có mặt bằng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất. Đối với các trường hợp đã được giải quyết đầy đủ chính sách nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng, địa phương cần rà soát hồ sơ, thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo quy định nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 tại Cần Thơ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng lưu ý các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, điều chỉnh thiết kế các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, đồng bộ trong quá trình khai thác; hạn chế tình trạng phải đào, sửa sau khi công trình hoàn thành gây lãng phí. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, trung tâm phát triển quỹ đất chủ động rà soát nhu cầu vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng để đề xuất điều chỉnh, bổ sung vốn kịp thời, bảo đảm tiến độ giải ngân và triển khai thi công các dự án trọng điểm.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Khánh Hoà đưa cán bộ xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân

VOV.VN - Các dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại Khánh Hòa đang vào cao điểm bồi thường, hỗ trợ để hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026. Do khối lượng hồ sơ lớn, nhiều xã thiếu cán bộ chuyên môn.

Công nhân phơi mình dưới nắng nóng, tăng tốc giải phóng mặt bằng đường 2.5

VOV.VN - Những ngày đầu tháng 5, không khí tại nhiều phường ở Hà Nội "nóng" hơn bao giờ hết khi công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2.5 bước vào giai đoạn nước rút.

Bàn giao dự án mở rộng Quốc lộ 2 cho Phú Thọ nếu tiếp tục chậm giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

TP.HCM đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư công

VOV.VN - Tổng vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2026 của TP.HCM khoảng 33.685 tỷ đồng cho 165 dự án. Đến nay, thành phố đã giải ngân được 8.614 tỷ đồng, đạt khoảng 25%.

Đồng Nai dự kiến chi hơn 1.200 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án nối dài metro

VOV.VN - Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa,TP. Đồng Nai vừa hoàn thành dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến trung tâm Hành chính TP. Đồng Nai và Sân bay Long Thành, đoạn qua TP. Biên Hòa cũ.

