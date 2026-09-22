Canada rất trông đợi chuyến thăm mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel về những triển vọng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

PV: Thưa Đại sứ, chuyến thăm Canada sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được xem là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Canada, trong bối cảnh hai nước đang hướng tới đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Đại sứ kỳ vọng những kết quả cụ thể nào sẽ được thúc đẩy hoặc đạt được từ chuyến thăm này?

Đại sứ Jim Nickel: Canada rất trông đợi chuyến thăm mang tính lịch sử này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây sẽ là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Canada sau hơn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, kể từ năm 1973.

Vào năm 2017, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện, đưa mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Hiện nay, mối quan hệ Canada - Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, từ quan hệ ngoại giao, thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh, đến giao lưu văn hóa và học thuật, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Canada lần này sẽ tạo ra động lực quan trọng đối với mối quan hệ hai nước, nâng tầm mối quan hệ này lên mức cao hơn nữa.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel

PV: Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam và Canada phát triển với nhiều tín hiệu tích cực như kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng. Theo Đại sứ, những lĩnh vực nào mà hai nước còn nhiều dư địa để hợp tác trong thời gian tới?

Đại sứ Jim Nickel: Chúng tôi rất vui mừng khi chứng kiến quan hệ thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa Canada và Việt Nam ngày càng phát triển. Đây là điều rất quan trọng đối với hai nước. Cả Canada và Việt Nam đều nhận thức rõ nhu cầu phải có những đối tác thương mại đáng tin cậy, đồng thời đa dạng hóa quan hệ thương mại. Tôi rất vui khi trong 5 năm qua, thương mại và đầu tư song phương đã tăng gấp đôi.

Trên thực tế, chỉ trong một năm qua, từ năm 2024 đến năm 2025, thương mại song phương của chúng ta đã tăng từ 15,7 tỷ đô la Canada lên 20,6 tỷ đô la Canada. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy tiềm năng tăng trưởng vẫn còn rất lớn trong quan hệ thương mại hai chiều giữa hai nước.

Bên cạnh đó, có thể kể đến một số lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với cả Việt Nam và Canada. Trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng ta có rất nhiều cơ hội để thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều và vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển.

Năng lượng cũng sẽ đóng vai trò then chốt đối với quá trình tăng trưởng và phát triển nhanh chóng của Việt Nam, đặc biệt khi Việt Nam tiếp tục phát triển các ngành sản xuất tiên tiến, các trung tâm dữ liệu, các trung tâm tài chính quốc tế và ngành công nghiệp bán dẫn. Tất cả những lĩnh vực này đều đòi hỏi một nguồn cung năng lượng rất lớn.

Trong khi đó, Canada là một cường quốc về năng lượng. Chúng tôi có cả nguồn năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo, đồng thời cũng có nhiều sáng kiến và công nghệ mới trong lĩnh vực này. Vì vậy, tôi cho rằng năng lượng là lĩnh vực mà hai nước có thể mở rộng hợp tác một cách đáng kể.

Ngoài ra là lĩnh vực hàng không và hàng không vũ trụ. Ngành hàng không của Việt Nam đang phát triển rất nhanh, trong khi Canada có thế mạnh về sản xuất và công nghệ hàng không. Vì vậy tôi cho rằng hai nước có những lợi thế bổ trợ cho nhau trong lĩnh vực này.

Và rộng hơn, trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ – từ công nghệ truyền thông, vệ tinh cho đến nhiều công nghệ khác và cả trí tuệ nhân tạo đều là những lĩnh vực mà tôi tin rằng chúng ta có thể chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong những năm tới.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel trả lời phỏng vấn VOV.

PV: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang có những thay đổi lớn và Canada đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường, ông đánh giá như thế nào về vai trò của Việt Nam trong chiến lược dài hạn của Canada nhằm xây dựng chuỗi cung ứng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương?

Đại sứ Jim Nickel: Trên thực tế, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada trong khối ASEAN. Chúng tôi coi Việt Nam là “cửa ngõ” để Canada tiếp cận với các đối tác ASEAN và rộng hơn là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Việt Nam hiện là một trung tâm sản xuất toàn cầu, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của thế giới. Vì vậy, việc tăng cường gắn kết sâu sắc hơn với Việt Nam là điều quan trọng đối với Canada. Chúng ta có mối quan hệ thương mại tăng trưởng nhanh chóng.

Quan hệ đầu tư cũng đang mạnh lên qua từng năm. Và chúng tôi tin rằng hai nước có những lợi ích chung và các giá trị cùng chia sẻ, đây sẽ là nền tảng cho sự phát triển kinh tế lâu dài trong mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Canada.

Nhìn chung, Canada coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong quá trình đa dạng hóa các quan hệ thương mại, tìm kiếm những chuỗi cung ứng an toàn và đáng tin cậy cho các ngành công nghiệp của mình, cũng như mở rộng quan hệ đối tác kinh tế với những quốc gia có các giá trị tương đồng và cùng cam kết đối với hệ thống thương mại dựa trên luật lệ.

PV: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!