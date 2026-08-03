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Chỉ đạo mới của Thủ tướng về xử lý tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thứ Hai, 20:20, 03/08/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan xử lý triệt để, nghiêm minh các tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, công khai kết quả xử lý; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, hoàn thiện quy hoạch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để, nghiêm minh các tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai. Yêu cầu xử lý triệt để, nghiêm minh các tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 chiều 3/8.

chi dao moi cua thu tuong ve xu ly tieu cuc sau ky thi tot nghiep thpt 2026 hinh anh 1
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để, nghiêm minh các tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai.

Nhiều dự án tồn đọng chưa được tháo gỡ, xử lý

Theo đánh giá của các thành viên Chính phủ, kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; CPI tháng 7 ước giảm 0,12% so với tháng trước, bình quân 7 tháng ước tăng 4,39%. Giải ngân vốn đầu tư công hết tháng 7 ước đạt 425,3 nghìn tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch. Thu hút vốn FDI tiếp tục là điểm sáng, vốn đăng ký mới đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58%, vốn FDI thực hiện đạt 15,2 tỷ USD, tăng 11,8%.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường. Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế và khó khăn, thách thức cần quan tâm như áp lực giữ ổn định kinh tế vĩ mô đi kèm với mục tiêu tăng trưởng 2 con số; hoạt động của thị trường tài chính, tiền tệ chịu áp lực về vốn, lãi suất, thanh khoản.

Tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, xây dựng thấp hơn kịch bản; nhập siêu liên tiếp 7 tháng, xuất nhập khẩu chưa bền vững, phụ thuộc nhiều vào khu vực doanh nghiệp FDI và một số thị trường chủ yếu. Trong khi đó, giải ngân vốn đầu tư công ở một số bộ, công trình trọng điểm còn chậm; nhiều dự án tồn đọng chưa được tháo gỡ, xử lý triệt để.

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Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết; không để phát sinh “khoảng trống” pháp lý.

Triển khai chấm điểm về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Về quy hoạch, Thủ tướng cho biết, đến nay đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; 6 quy hoạch vùng kinh tế - xã hội; 33/34 quy hoạch tỉnh; 12/34 quy hoạch ngành (trong đó có quy hoạch đất quốc gia). Riêng quy hoạch tổng thể TPHCM theo Nghị quyết đặc thù được Quốc hội thông qua, sẽ hoàn thành trong tháng 11/2026.

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung chỉ đạo, hoàn thiện việc lập, điều chỉnh 22 quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực phụ trách bảo đảm thống nhất, đồng bộ với yêu cầu tăng trưởng hai con số. Các bộ, cơ quan, địa phương cũng phải định kỳ cập nhật, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả thúc đẩy, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Để thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là 10 bộ, cơ quan và một số tỉnh có tỷ lệ giải ngân thấp.

Bộ Tài chính được giao triển khai thử nghiệm việc chấm điểm các bộ, cơ quan, địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn; tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành; quản lý rủi ro, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

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Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu.

Về phát triển các ngành sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, người dân, doanh nghiệp. Bộ Công Thương cập nhật, bổ sung Quy hoạch điện VIII;

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83 trong đó có quy định về hệ thống phân phối xăng dầu, chủ động thực hiện các giải pháp điều hành giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá thế giới, sử dụng hiệu quả Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, bảo đảm đủ nguồn cung nguyên liệu Ethanol để pha chế xăng E10 và E5.

Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm (dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; các dự án đường sắt đô thị và đường vành đai tại Hà Nội và TPHCM; các dự án phục vụ năm APEC 2027; cảng hàng không Long Thành…

Công khai việc xử lý tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Nhiệm vụ quan trong khác được Thủ tướng lưu ý là về tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền. Ông chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu hình thành một số đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp xã theo đúng kết luận của Trung ương…

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Để thúc đẩy khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt, hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia. Bộ Công an tổ chức giao ban định kỳ trong toàn hệ thống chính trị về triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; khẩn trương đôn đốc kiện toàn Ban Chỉ đạo của các ban, bộ, địa phương về triển khai Nghị quyết số 57.

Với lĩnh vực văn hóa xã hội, Thủ tướng lưu ý các bộ ngành, địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo các nhiệm vụ được giao; hoàn thành 108 trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền giai đoạn 1 trước ngày 30/8. Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt năm học 2026-2027;

Tổ chức lễ khai giảng đồng thời với khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền với phương án vận hành bảo đảm tính bền vững. “Các cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để, nghiêm minh các tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai”, Thủ tướng chỉ đạo.

Cùng với đó, ông yêu cầu Bộ Y tế tích cực triển khai lộ trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách quốc gia về thuốc và các đề án: “Quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”, “Hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ đối với hệ thống phân phối dược”, “Đầu tư xây dựng trạm y tế xã biên giới giai đoạn 2026-2030”.

Lại Hoa/VOV
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