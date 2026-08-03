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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7

Thứ Hai, 15:29, 03/08/2026
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VOV.VN - Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ cho ý kiến đối với Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là nội dung về đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Chiều nay (3/8) tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chính phủ tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 7 nhằm đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời thảo luận các giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm.

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Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá thực chất, khách quan các diễn biến kinh tế - xã hội thời gian qua, đối chiếu với các mục tiêu tại nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết phiên họp thường kỳ 6 tháng đầu năm.

Đánh giá kết quả 7 tháng đã qua, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ căn cứ vào tình hình thực tế và nội dung báo cáo của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ để đánh giá sâu sắc các kết quả đạt được. Bên cạnh những mặt tích cực, phiên họp tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn và thách thức đang đặt ra.

Thủ tướng chỉ rõ, mặc dù Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, các lĩnh vực đã có chuyển biến tích cực hơn, nhưng tiến độ ở một số mặt vẫn chưa đạt kỳ vọng. Việc giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và thực thi một số nghị quyết chiến lược vẫn gặp không ít thách thức. Điều này đòi hỏi toàn hệ thống phải quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm đã đề ra.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp.

Một trong những trọng tâm lớn được Thủ tướng chỉ đạo tại phiên họp là công tác hoàn thiện thể chế và triển khai các nghị quyết chiến lược. Theo đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội; gấp rút ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định pháp luật đã có hiệu lực nhưng còn đang chậm tiến độ.

Về triển khai quyết liệt Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Thủ tướng cho rằng, sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương được kiện toàn về cơ cấu và cơ quan thường trực, các bộ, ngành cần chủ động thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Trong đó, trọng tâm là cụ thể hóa Khung kiến trúc tổng thể Quốc gia số, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phát triển công nghệ và các sản phẩm công nghệ chiến lược.

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Phiên họp nhằm đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời thảo luận các giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ cho ý kiến đối với Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là nội dung về đổi mới mô hình phát triển đất nước; đề nghị các bộ, ngành khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện văn bản để trình ban hành.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ phân tích kỹ các tác động tiêu cực đến kinh tế trong nước, từ đó đề ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp cho từng ngành, từng địa phương.

Lại Hoa/VOV
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