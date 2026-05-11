Chỉ định Bí thư xã Măng Đen tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

Tại hội nghị, ông Lữ Ngọc Bình, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định ông Đặng Quang Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Măng Đen; ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Bí thư cũng ban hành Quyết định chỉ định Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (ảnh Ngọc Đức)

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, việc kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Hồ Văn Niên bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, các đồng chí vừa được tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển của tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.