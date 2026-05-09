Mạnh tay xử lý xe máy điện độ chế gây mất an toàn giao thông ở Quảng Ngãi

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường kiểm tra, xử lý, ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông.

Từ đầu tháng 4 đến nay, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe điện do thiếu niên điều khiển. Hậu quả không chỉ thiệt hại cho chính các em mà còn liên lụy đến người tham gia giao thông khác, người dân lo lắng, bức xúc. Tối 21/4 vừa qua, tại phường Kon Tum, một học sinh, sinh năm 2011 điều khiển xe máy điện va chạm với xe máy đang lưu thông trên đường, làm một phụ nữ tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, chiếc xe máy điện đã được độ chế thêm 2-3 cục pin lớn để tăng tốc độ.

Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi xử lý xe máy điện vi phạm

Tình trạng xe điện bị chế độ chạy tốc độ cao tại phường Kon Tum diễn ra khá phổ biến. Nhiều em vô tư đùa giỡn giữa dòng phương tiện đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ông Võ Anh Tuấn, người dân ở phương Kon Tum lo lắng về tình trạng nguy hiểm này: “Ở đây thấy hàng đêm trẻ con từ 16, 17, 18 tuổi, nhỏ nhỏ đi xe đạp điện lạng lách, đi đùa giỡn trên đường, đánh võng rất là nguy hiểm. Tôi đề nghị cơ quan chức năng tuần tra để bảo vệ an toàn giao thông, trật tự đường phố, bảo đảm tính mạng của người tham gia giao thông".

Việc thay đổi kết cấu xe, lắp thêm ắc quy hoặc can thiệp vào bộ điều khiển khiến nhiều xe máy điện có thể đạt vận tốc lên tới 70-80 km/h, vượt xa thiết kế ban đầu của nhà sản xuất. Điều này không chỉ làm mất an toàn kỹ thuật mà còn làm người điều khiển, đặc biệt là học sinh chưa đủ kỹ năng xử lý tình huống dễ rơi vào nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Một vụ tai nạn liên quan xe máy điện ở Quảng Ngãi

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tuần tra thường xuyên trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực gần trường học, khu dân cư đông đúc. Lực lượng chức năng còn lập các chốt kiểm tra cố định, kết hợp hóa trang mật phục để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Mới đây, trong một buổi tuần tra tại khu vực trung tâm phường Kon Tum, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều trường hợp thiếu niên điều khiển xe điện độ chế vi phạm giao thông.

Thiếu tá Phan Văn Nhương, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các trường hợp này được đưa về trụ sở để làm việc, phối hợp với gia đình lập cam kết không tái phạm và yêu cầu khôi phục hiện trạng phương tiện.

“Trong quá trình tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện các lỗi như vượt đèn đỏ, dàn hàng ba, hàng bốn, không chấp hành yêu cầu kiểm tra kiểm soát, xe độ chế tự ý thay đổi kết cấu, chở quá số người quy định”, Thiếu tá Phan Văn Nhương nói.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm liên quan đến xe máy điện, cần có sự vào cuộc đồng bộ của nhiều phía. Ngoài sự quyết liệt của lực lượng công an, vai trò của gia đình và nhà trường là hết sức quan trọng trong việc quản lý, giáo dục con em.

“Chúng tôi phối hợp với các cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe điện để yêu cầu ký cam kết không độ chế, không tự ý thay đổi, cải tạo đối với kết cấu phương tiện”, Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng cho biết.