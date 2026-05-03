Du khách thích thú trải nghiệm các điểm du lịch ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ

Từ biển đảo Lý Sơn đến ven biển đất liền và vùng cao Măng Đen, nhiều trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách.

Tại đặc khu Lý Sơn, những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dòng người đổ về tham quan, khám phá đảo ngày càng đông. Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên, Lý Sơn còn mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Rất đông người dân và du khách theo dõi đua thuyền Tứ Linh ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong dịp này, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức trang nghiêm, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, góp phần tái hiện và tôn vinh giá trị lịch sử, chủ quyền biển đảo. Ngay sau đó, lễ hội đua thuyền tứ linh diễn ra sôi động trên biển, thu hút người dân và du khách cổ vũ, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng.

Du khách check in tại biển Châu Tân, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong hành trình khám phá đảo, núi Thới Lới, đặc khu Lý Sơn là điểm dừng chân không thể bỏ qua. Từ đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt ra biển xanh mênh mông, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của đảo tiền tiêu.

Em Nguyễn Minh Anh, đến từ thành phố Hà Nội cảm nhận: “Đây là lần đầu tiên con đến đảo Lý Sơn và con thấy rất đẹp. Con ấn tượng nhất là núi Thới Lới vì nhìn xuống biển rất đẹp và hùng vĩ”.

“Khi đến với đảo Lý Sơn, em thấy biển đảo đẹp, xanh; không khí mát và trong lành. Nếu có cơ hội thì các bạn trẻ hãy đến Lý Sơn một lần”, anh Nguyễn Đức Tiến, du khách tỉnh Hưng Yên cho biết.

Rất đông người dân và du khách tắm biển Châu Tân, tỉnh Quảng Ngãi vào những ngày nghỉ lễ.

Không chỉ có biển đảo, những điểm đến sinh thái, văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng thu hút đông đảo du khách. Thời tiết nắng đẹp, mát mẻ, không khí trong lành đã tạo điều kiện thuận lợi để du khách tận hưởng các hoạt động nghỉ dưỡng, tham quan tại các bãi biển, thác nước, sông suối. Xu hướng du lịch năm nay cho thấy du khách ưu tiên lựa chọn những nơi có khí hậu mát mẻ, giàu chiều sâu văn hóa, kết hợp trải nghiệm và nghỉ dưỡng.

Thảo nguyên Bùi Hui, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại xã Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ), không khí lễ hội diễn ra sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa – du lịch được tổ chức bài bản.

Nổi bật là Lễ hội đường phố với các màn diễu hành, trình diễn nghệ thuật dọc Quốc lộ 24. Những âm thanh cồng chiêng, điệu múa Xoang hòa cùng các tiết mục biểu diễn Cà kheo, hóa trang nghệ thuật tạo nên không gian lễ hội rực rỡ, cuốn hút du khách. Các chương trình giao lưu giữa nghệ sĩ và du khách cũng góp phần tạo nên sự gần gũi, lan tỏa không khí vui tươi.

Lễ hội đường phố Măng Đen.

Khi đêm xuống, phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen trở thành điểm hẹn không thể thiếu. Không gian chợ rộn ràng với ánh đèn, sắc màu ẩm thực và hương vị đặc trưng của vùng cao. Du khách có thể dạo bước qua từng gian hàng, thưởng thức các món ăn dân dã, tìm hiểu sản vật địa phương và cảm nhận sự thân thiện, mến khách của người dân bản địa.

Chị Đặng Phương Lan, du khách thành phố Đà Nẵng luôn tìm đến chợ phiên mỗi lần tới Măng Đen: “Mỗi lần đến Măng Đen, hầu như đêm nào chúng tôi cũng ghé chợ phiên. Không chỉ vì không khí nhộn nhịp mà còn bởi nơi đây thể hiện đậm bản sắc văn hóa, rất đặc sắc và cuốn hút”.

Nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật tại lễ hội đường phố Măng Đen.

Một trải nghiệm mới đang được nhiều du khách yêu thích là khám phá cà phê xứ lạnh tại Măng Đen. Trong không gian rừng thông mát lành, du khách thưởng thức cà phê và trực tiếp tham gia vào quá trình pha chế thủ công, tìm hiểu hành trình từ hạt cà phê đến từng giọt cà phê thành phẩm. Mỗi ly cà phê không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn chứa đựng câu chuyện về vùng đất và con người nơi đây.

Bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi cho hay, hoạt động trải nghiệm cà phê xứ lạnh nhằm nâng cao giá trị nông sản và quảng bá thương hiệu địa phương. Từ những ly cà phê thủ công, một chuỗi giá trị đang dần hình thành, từ kết nối sản xuất, chế biến đến du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Bà Vũ Thị Hồng Phương cho biết thêm: “Thông qua sự kiện này, xã Măng Đen mong muốn kết nối các thương hiệu cà phê xứ lạnh với nhau. Từ đó, tạo ra không gian trải nghiệm cho du khách, đa dạng hóa sản phẩm du lịch khi du khách tới tham quan tại Măng Đen, góp phần quảng bá các sản phẩm du lịch địa phương”.

Du khách trải nghiệm đi cà kheo.

Bên cạnh các trải nghiệm, nhiều hoạt động văn hóa – du lịch truyền thống cũng được tổ chức sôi nổi như đua thuyền, hô hát bài chòi, lễ hội ẩm thực, lễ hội đường phố, góp phần làm phong phú thêm hành trình của du khách đến Quảng Ngãi. Sự đa dạng trong sản phẩm du lịch đã góp phần nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ngãi trong dịp lễ năm nay.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, trong 7 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 – 01/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và từ 30/4 đến 03/5/2026), du lịch trên địa bàn tỉnh ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Tổng lượng khách ước đạt khoảng 720.000 lượt, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 8.000 lượt, tăng 65%. Lượng khách lưu trú ước đạt 418.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 500 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước.

Một số hình ảnh về các hoạt động du lịch ở Măng Đen:

Du khách lưu lại các hình ảnh khi đến Măng Đen.

Du khách mua quả bí kiểng

Du khách trải nghiệm thực phẩm chợ phiên Măng Đen.

Nhiều rau, củ, quả được bán tại chợ phiên Măng Đen.

Du khách mua các sản phẩm tại Chợ phiên Măng Đen.

Dịp nghỉ lễ, thảo nguyên Bùi Hui, tỉnh Quảng Ngãi đón rất đông người đến tham quan.

Các nghệ nhân biểu diễn trống và cồng chiêng tại thảo nguyên Bùi Hui.