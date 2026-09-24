Chỉ thị 07: Gắn học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hành

Tại hội nghị, các đại biểu được PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề về các nội dung cơ bản và những điểm mới trong Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Theo PGS.TS Lý Việt Quang một trong những điểm mới nổi bật của Chỉ thị số 07 là lần đầu tiên bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh” vào nội dung cốt lõi của việc học tập và thực hành. Theo đó, di sản Hồ Chí Minh được nhìn nhận như một chỉnh thể thống nhất biện chứng, có ý nghĩa cả về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam, cả về chuẩn mực đạo đức, phương pháp nhận thức, giải quyết thực tiễn cách mạng và phong cách hành động. Trong đó, phương pháp Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo phương pháp luận duy vật biện chứng Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực tư duy, năng lực quản trị quốc gia hiện đại, tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực phát triển đất nước.

Chỉ thị cũng làm rõ mối quan hệ hữu cơ, một chỉnh thể thống nhất biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tư tưởng giữ vai trò định hướng; đạo đức là hệ thống chuẩn mực giá trị điều chỉnh hành vi; phương pháp là hệ thống biện pháp, cách thức lãnh đạo, quản lý và vận động được hình thành từ phương pháp luận khoa học Mác - Lênin, được vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam; còn phong cách là sự biểu hiện ổn định, nhất quán, sinh động của tư tưởng, đạo đức và phương pháp Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong tư duy, lề lối làm việc, ứng xử và sinh hoạt hằng ngày của Người. Các thành tố này có mối quan hệ thống nhất, tác động qua lại, đòi hỏi phải được triển khai đồng bộ, toàn diện và gắn chặt với thực tiễn.

Đảng uỷ Chính phủ tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III, năm 2026.

PGS.TS Lý Việt Quang nêu rõ: "Mối quan hệ giữa bốn thành tố cho thấy, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 07, chúng ta phải bảo đảm tính toàn diện, không được chú trọng mặt này mà xem nhẹ mặt khác. Cả bốn thành tố đều có những giá trị riêng, đồng thời bổ trợ cho nhau, góp phần giúp chúng ta học tập và thực hành một cách hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Đó là di sản Hồ Chí Minh cần được tiếp tục gìn giữ, phát huy và vận dụng hiệu quả trong thực tiễn".

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được trao đổi nội dung về vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm nêu rõ, để các chỉ thị, nghị quyết đi vào thực chất và được triển khai hiệu quả gắn với chức năng, nhiệm vụ tại các đảng bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đề nghị, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các nội dung cốt lõi, điểm mới của Chỉ thị số 07 về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam; gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động, đưa các chủ trương của Đảng thực sự đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm nhấn mạnh, ngay sau hội nghị này các cấp ủy trực thuộc khẩn trương tổ chức thông tin, tuyên truyền, quán triệt các nội dung cốt lõi, thiết thực của hội nghị đến cán bộ, đảng viên và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình. Chủ động lan toả những nội dung thiết thực của hội nghị để các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được nhận thức đầy đủ, thống nhất và kịp thời đi vào cuộc sống. Từ những nội dung được trao đổi tại hội nghị hôm nay, mỗi cấp ủy, tổ chức Đng, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ tiếp tục suy nghĩ, hành động với tinh thần trách nhiệm cao hơn, chủ động hơn, sáng tạo hơn, tạo chuyển biến thực chất trong từng cơ quan, đơn vị.