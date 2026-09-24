English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chỉ thị 07: Gắn học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hành

Thứ Năm, 14:56, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 24/9, tại Hà Nội, Đảng uỷ Chính phủ tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý III, năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề về các nội dung cơ bản và những điểm mới trong Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

chi thi 07 gan hoc tap tu tuong, dao duc, phong cach ho chi minh voi thuc hanh hinh anh 1
PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Theo PGS.TS Lý Việt Quang một trong những điểm mới nổi bật của Chỉ thị số 07 là lần đầu tiên bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh” vào nội dung cốt lõi của việc học tập và thực hành. Theo đó, di sản Hồ Chí Minh được nhìn nhận như một chỉnh thể thống nhất biện chứng, có ý nghĩa cả về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam, cả về chuẩn mực đạo đức, phương pháp nhận thức, giải quyết thực tiễn cách mạng và phong cách hành động. Trong đó, phương pháp Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo phương pháp luận duy vật biện chứng Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực tư duy, năng lực quản trị quốc gia hiện đại, tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực phát triển đất nước.

Chỉ thị cũng làm rõ mối quan hệ hữu cơ, một chỉnh thể thống nhất biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tư tưởng giữ vai trò định hướng; đạo đức là hệ thống chuẩn mực giá trị điều chỉnh hành vi; phương pháp là hệ thống biện pháp, cách thức lãnh đạo, quản lý và vận động được hình thành từ phương pháp luận khoa học Mác - Lênin, được vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam; còn phong cách là sự biểu hiện ổn định, nhất quán, sinh động của tư tưởng, đạo đức và phương pháp Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong tư duy, lề lối làm việc, ứng xử và sinh hoạt hằng ngày của Người. Các thành tố này có mối quan hệ thống nhất, tác động qua lại, đòi hỏi phải được triển khai đồng bộ, toàn diện và gắn chặt với thực tiễn.

chi thi 07 gan hoc tap tu tuong, dao duc, phong cach ho chi minh voi thuc hanh hinh anh 2
Đảng uỷ Chính phủ tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III, năm 2026. 

PGS.TS Lý Việt Quang nêu rõ: "Mối quan hệ giữa bốn thành tố cho thấy, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 07, chúng ta phải bảo đảm tính toàn diện, không được chú trọng mặt này mà xem nhẹ mặt khác. Cả bốn thành tố đều có những giá trị riêng, đồng thời bổ trợ cho nhau, góp phần giúp chúng ta học tập và thực hành một cách hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Đó là di sản Hồ Chí Minh cần được tiếp tục gìn giữ, phát huy và vận dụng hiệu quả trong thực tiễn".

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được trao đổi nội dung về vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.

chi thi 07 gan hoc tap tu tuong, dao duc, phong cach ho chi minh voi thuc hanh hinh anh 3
Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm nêu rõ, để các chỉ thị, nghị quyết đi vào thực chất và được triển khai hiệu quả gắn với chức năng, nhiệm vụ tại các đảng bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đề nghị, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các nội dung cốt lõi, điểm mới của Chỉ thị số 07 về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam; gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động, đưa các chủ trương của Đảng thực sự đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

chi thi 07 gan hoc tap tu tuong, dao duc, phong cach ho chi minh voi thuc hanh hinh anh 4
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm nhấn mạnh, ngay sau hội nghị này các cấp ủy trực thuộc khẩn trương tổ chức thông tin, tuyên truyền, quán triệt các nội dung cốt lõi, thiết thực của hội nghị đến cán bộ, đảng viên và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình. Chủ động lan toả những nội dung thiết thực của hội nghị để các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được nhận thức đầy đủ, thống nhất và kịp thời đi vào cuộc sống. Từ những nội dung được trao đổi tại hội nghị hôm nay, mỗi cấp ủy, tổ chức Đng, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ tiếp tục suy nghĩ, hành động với tinh thần trách nhiệm cao hơn, chủ động hơn, sáng tạo hơn, tạo chuyển biến thực chất trong từng cơ quan, đơn vị.

chi-thi-07-1.png

Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị: Kịp thời thay thế cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm

VOV.VN - Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành chỉ rõ: Việc học tập và làm theo gương Bác phải gắn liền với kết quả thực thi công vụ. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết, kịp thời thay thế những cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám chịu trách nhiệm.

Nguyễn Hằng/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị: Kịp thời thay thế cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm
Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị: Kịp thời thay thế cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm

VOV.VN - Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành chỉ rõ: Việc học tập và làm theo gương Bác phải gắn liền với kết quả thực thi công vụ. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết, kịp thời thay thế những cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám chịu trách nhiệm.

Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị: Kịp thời thay thế cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm

Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị: Kịp thời thay thế cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm

VOV.VN - Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành chỉ rõ: Việc học tập và làm theo gương Bác phải gắn liền với kết quả thực thi công vụ. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết, kịp thời thay thế những cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám chịu trách nhiệm.

Điểm mới đột phá trong Chỉ thị số 07 về thực hành tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh
Điểm mới đột phá trong Chỉ thị số 07 về thực hành tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" lấy thực tiễn làm thước đo, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Điểm mới đột phá trong Chỉ thị số 07 về thực hành tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

Điểm mới đột phá trong Chỉ thị số 07 về thực hành tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" lấy thực tiễn làm thước đo, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Toàn văn Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị
Toàn văn Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và phát triển đất nước.

Toàn văn Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị

Toàn văn Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và phát triển đất nước.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội