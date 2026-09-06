Phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bồ Đào Nha

Hoạt động tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Bồ Đào Nha (1/7/1975 - 1/7/2026). Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa góp phần tích cực thực hiện Kết luận số 85-KL/TW của Ban Bí thư về tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất đến với đông đảo bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Bồ Đào Nha.

Phó Giám đốc Cù Thị Minh tặng các ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam

Chuỗi hoạt động gồm các sự kiện: Chiếu phim tư liệu “Những giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai đoạn 1954-1969”; trao tặng tủ sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa, khí phách dân tộc Việt Nam”; chương trình văn hóa văn nghệ biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa, khí phách dân tộc Việt Nam” giới thiệu hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuổi trẻ ra đi tìm đường cứu nước, trở thành lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất; đồng thời, giới thiệu những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách và di sản văn hóa của Người có sức lan tỏa sâu rộng đối với Việt Nam và thế giới.

Nội dung trưng bày được xây dựng thành 5 phần: Từ thanh niên yêu nước đến nhà cách mạng quốc tế; Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ sự nghiệp giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà văn hóa kiệt xuất; Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng hoà bình, hữu nghị và đoàn kết quốc tế; Di sản Hồ Chí Minh - vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Bồ Đào Nha hôm nay.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng và đại diện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Bồ Đào Nha tham dự chương trình giới thiệu về di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình giới thiệu, trưng bày và chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng cho rằng việc tiếp nhận các sản phẩm văn hóa, gồm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh về Người và các tư liệu liên quan, để từng bước xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán có ý nghĩa thiết thực và lâu dài. Đại sứ quán sẽ trân trọng gìn giữ, đồng thời phát huy giá trị của các tư liệu được trao tặng, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành không gian giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam, đồng thời là địa điểm kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Theo Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ góp phần giúp bà con, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về lịch sử và truyền thống dân tộc, bồi đắp niềm tự hào về quê hương, đất nước; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Bồ Đào Nha.

Theo bà Cù Thị Minh, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, việc đưa di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Bồ Đào Nha không đơn thuần là giới thiệu những hình ảnh, tư liệu lịch sử, mà còn tạo nên sự giao thoa văn hóa, giúp công chúng Bồ Đào Nha và cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam cũng như những giá trị về hòa bình, hữu nghị mà Việt Nam luôn trân trọng và kiên trì vun đắp.

Thông qua các hoạt động trưng bày, chiếu phim tư liệu và trao tặng sách, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha tạo dựng thêm những nhịp cầu kết nối giữa nhân dân hai nước, đồng thời tăng cường sự gắn kết với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Qua những hoạt động này, di sản Hồ Chí Minh có thể trở thành nguồn lực văn hóa góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Bồ Đào Nha, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết và hợp tác trong bối cảnh thế giới hiện nay.