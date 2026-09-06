English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bồ Đào Nha

Chủ Nhật, 10:44, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 03/09/2026 đến 17/09/2026, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha, Ban quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha tổ chức chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh.

Hoạt động tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Bồ Đào Nha (1/7/1975 - 1/7/2026). Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa góp phần tích cực thực hiện Kết luận số 85-KL/TW của Ban Bí thư về tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất đến với đông đảo bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Bồ Đào Nha.

phat huy gia tri di san chu tich ho chi minh tai bo Dao nha hinh anh 1
Phó Giám đốc Cù Thị Minh tặng các ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam

Chuỗi hoạt động gồm các sự kiện: Chiếu phim tư liệu “Những giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai đoạn 1954-1969”; trao tặng tủ sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa, khí phách dân tộc Việt Nam”; chương trình văn hóa văn nghệ biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa, khí phách dân tộc Việt Nam” giới thiệu hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuổi trẻ ra đi tìm đường cứu nước, trở thành lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất; đồng thời, giới thiệu những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách và di sản văn hóa của Người có sức lan tỏa sâu rộng đối với Việt Nam và thế giới.

Nội dung trưng bày được xây dựng thành 5 phần: Từ thanh niên yêu nước đến nhà cách mạng quốc tế; Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ sự nghiệp giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà văn hóa kiệt xuất; Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng hoà bình, hữu nghị và đoàn kết quốc tế; Di sản Hồ Chí Minh - vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Bồ Đào Nha hôm nay.

phat huy gia tri di san chu tich ho chi minh tai bo Dao nha hinh anh 2
Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng và đại diện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Bồ Đào Nha tham dự chương trình giới thiệu về di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình giới thiệu, trưng bày và chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng cho rằng việc tiếp nhận các sản phẩm văn hóa, gồm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh về Người và các tư liệu liên quan, để từng bước xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán có ý nghĩa thiết thực và lâu dài. Đại sứ quán sẽ trân trọng gìn giữ, đồng thời phát huy giá trị của các tư liệu được trao tặng, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành không gian giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam, đồng thời là địa điểm kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Theo Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ góp phần giúp bà con, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về lịch sử và truyền thống dân tộc, bồi đắp niềm tự hào về quê hương, đất nước; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Bồ Đào Nha.

Theo bà Cù Thị Minh, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, việc đưa di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Bồ Đào Nha không đơn thuần là giới thiệu những hình ảnh, tư liệu lịch sử, mà còn tạo nên sự giao thoa văn hóa, giúp công chúng Bồ Đào Nha và cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam cũng như những giá trị về hòa bình, hữu nghị mà Việt Nam luôn trân trọng và kiên trì vun đắp.

Thông qua các hoạt động trưng bày, chiếu phim tư liệu và trao tặng sách, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha tạo dựng thêm những nhịp cầu kết nối giữa nhân dân hai nước, đồng thời tăng cường sự gắn kết với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Qua những hoạt động này, di sản Hồ Chí Minh có thể trở thành nguồn lực văn hóa góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Bồ Đào Nha, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết và hợp tác trong bối cảnh thế giới hiện nay.

 

Thu Hòa/ VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Praha, Séc
Lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Praha, Séc

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/91945-2/9/2026), hướng tới kỷ niệm chuyến thăm Tiệp Khắc năm 1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế” đã được tổ chức tại Praha, Cộng hòa Séc.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Praha, Séc

Lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Praha, Séc

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/91945-2/9/2026), hướng tới kỷ niệm chuyến thăm Tiệp Khắc năm 1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế” đã được tổ chức tại Praha, Cộng hòa Séc.

Huế trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Huế trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 57 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (28/8), tại thành phố Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946”.

Huế trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Huế trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 57 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (28/8), tại thành phố Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946”.

Cần Thơ triển lãm 136 hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần Thơ triển lãm 136 hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” tại Công viên Tao Đàn (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) và trưng bày chuyên đề “Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Thống nhất trong đa dạng” tại Bảo tàng TP Cần Thơ.

Cần Thơ triển lãm 136 hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cần Thơ triển lãm 136 hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” tại Công viên Tao Đàn (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) và trưng bày chuyên đề “Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Thống nhất trong đa dạng” tại Bảo tàng TP Cần Thơ.

Phát động sáng tác ca khúc về 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác
Phát động sáng tác ca khúc về 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác

VOV.VN - TP Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ với chủ đề “50 năm Thành phố Hồ Chí Minh - Rạng rỡ tên Người”, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Phát động sáng tác ca khúc về 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác

Phát động sáng tác ca khúc về 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác

VOV.VN - TP Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ với chủ đề “50 năm Thành phố Hồ Chí Minh - Rạng rỡ tên Người”, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc