Chính phủ ban hành 8 nghị quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của nhiều bộ, ngành.

Các nghị quyết này áp dụng đối với các lĩnh vực thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Công an và một Nghị quyết chung do Bộ Tư pháp chủ trì liên quan đến các bộ, ngành khác.

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Các Nghị quyết đều thống nhất nguyên tắc: việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC và điều kiện kinh doanh phải bảo đảm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; bảo đảm công khai, minh bạch; tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Việc đơn giản hóa TTHC gắn với tăng cường hậu kiểm, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Cắt giảm, đơn giản hóa trên nhiều lĩnh vực

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Nghị quyết 17/2026/NQ-CP quy định cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và điều kiện kinh doanh trong 15 lĩnh vực như: thủy sản, lâm nghiệp, đất đai, môi trường, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu…

Một số điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đất đai và thủy sản được bãi bỏ; đồng thời phân cấp thẩm quyền cấp giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản từ Trung ương về địa phương.

Ở lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Nghị quyết 18/2026/NQ-CP phân cấp 16 TTHC, đơn giản hóa 10 TTHC và cắt giảm 4 điều kiện sản xuất kinh doanh, liên quan đến biểu diễn nghệ thuật, mạng xã hội, trò chơi điện tử, quảng cáo…

Trong lĩnh vực công thương, Nghị quyết 19/2026/NQ-CP cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục và điều kiện kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực xăng dầu như bãi bỏ một số thủ tục cấp phép, giảm điều kiện đối với thương nhân đầu mối, phân phối và bán lẻ.

Đẩy mạnh phân cấp, nâng cao hiệu quả quản lý

Nghị quyết 20/2026/NQ-CP trong lĩnh vực khoa học và công nghệ quy định cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong 6 lĩnh vực, đồng thời phân cấp mạnh cho địa phương trong việc cấp phép và quản lý hoạt động.

Ở lĩnh vực y tế, Nghị quyết 21/2026/NQ-CP phân cấp nhiều thủ tục cho cấp tỉnh, đồng thời bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh và TTHC liên quan đến an toàn sinh học, tiêm chủng, khám chữa bệnh…

Trong lĩnh vực công an, Nghị quyết 22/2026/NQ-CP cắt giảm, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính về căn cước, định danh điện tử, con dấu, an ninh trật tự; đồng thời phân cấp một số thủ tục xuống cấp tỉnh, cấp xã.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 23/2026/NQ-CP cũng được cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và điều kiện kinh doanh, nhưng vẫn bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và an toàn người học.

Áp dụng đồng bộ nhiều lĩnh vực

Ngoài ra, Nghị quyết 24/2026/NQ-CP quy định việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC và điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp và ngân hàng.

Các bộ, ngành có trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu lực trước ngày 1/3/2027.

Việc ban hành đồng bộ 8 nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.