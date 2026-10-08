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Chính phủ yêu cầu mọi học sinh trượt vào lớp 10 đều được đến trường

Thứ Năm, 11:41, 08/10/2026
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VOV.VN - Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm mọi học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường, kể cả học sinh học hết THCS không trúng tuyển vào trường THPT công lập được học tập ở các loại hình trường và chương trình giáo dục phù hợp, theo quy định.

Đây là nội dung trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9 vừa được ban hành.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm mọi học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường, kể cả học sinh học hết THCS không trúng tuyển vào trường THPT công lập được học tập ở các loại hình trường và chương trình giáo dục phù hợp, theo quy định.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu ngành GD-ĐT tiếp tục cung ứng sách giáo khoa đáp ứng nhu cầu của học sinh và yêu cầu dự phòng, nhu cầu sách thư viện của các trường phổ thông. Khẩn trương xây dựng kể hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phân công nhiệm vụ bảo đảm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả” để hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028 - 2029, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học.

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Ảnh minh họa

Bộ GD-ĐT phối hợp với các địa phương rà soát, điều chỉnh quy định về chế độ làm việc, định mức giáo viên, người làm việc trong các cơ sở giáo dục bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông, từng cấp học, loại hình trường, đặc điểm vùng miền và biến động về quy mô học sinh; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ban hành theo thẩm quyền các quy định, hướng dẫn về các định mức trong lĩnh vực giáo dục bảo đảm phù hợp, hiệu quả; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với trường hợp vượt thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 10/2026 và theo tiến độ của các nghị định của Chính phủ.

Nghị quyết cũng nêu rõ, Bộ GD-ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai ngay các biện pháp cần thiết bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn học đường; xác định rõ trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương các cấp; chính quyền địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, bảo đảm chất lượng để cung ứng dịch vụ bữa ăn học đường; tuyệt đối không để mất an toàn thực phẩm, tham nhũng, tiêu cực.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bồ sung Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2026.

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Nguyễn Trang/VOV.VN
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