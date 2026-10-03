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Sau sắp xếp đã giảm 50,6% số trường học, vẫn lo thừa thiếu giáo viên cục bộ

Thứ Bảy, 18:19, 03/10/2026
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VOV.VN - Thời gian qua các địa phương đã khẩn trương triển khai sắp xếp các trường, số trường giảm 50,6%. Tuy nhiên, một số trường có quy mô rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục; tình trạng thừa, thiếu cục bộ và thiếu số lượng biên chế so với định mức...

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 sáng nay (3/10), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, việc sắp xếp mạng lưới trường học, cơ sở giáo dục đã được triển khai căn bản. Trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện đối với các lĩnh vực còn lại, trong đó có y tế, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trong quá trình triển khai, bảo đảm việc sắp xếp được thực hiện đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tế.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Báo cáo tại phiên họp về việc sắp xếp trường học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, thời gian qua các địa phương đã khẩn trương triển khai sắp xếp các trường mầm non, phổ thông, đến nay, số trường giảm 50,6%. Tuy nhiên, quá trình này cũng phát sinh một số vấn đề cần xử lý. Trong đó, có các trường hợp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẵn sàng nghỉ chế độ sớm nhưng chưa đủ điều kiện áp dụng theo Nghị định 154; một số trường có quy mô rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục; tình trạng thừa, thiếu cục bộ và thiếu số lượng biên chế so với định mức...

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, trong tháng 10, các địa phương cần hoàn thành việc điều động, luân chuyển giáo viên giữa những địa bàn đang thừa, thiếu cục bộ; đồng thời hoàn thiện thống kê số lượng, bảo đảm chính xác để làm cơ sở đề xuất bổ sung biên chế. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành các thông tư điều chỉnh định mức, trong đó có định mức biên chế và chế độ làm việc của giáo viên.

Trên cơ sở các quy định, định mức được hoàn thiện, Bộ sẽ tổng hợp đề xuất bổ sung biên chế của các địa phương, phối hợp với Bộ Nội vụ để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và biên chế, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án về khung tổ chức bộ máy của nền hành chính từ Trung ương đến cấp xã, làm cơ sở cho việc xác định biên chế của giai đoạn 2027 - 2031.

Đồng thời Bộ Nội vụ rà soát, trên cơ sở 5 nguyên tắc cơ bản, xây dựng khung biên chế giai đoạn 2027–2031 đối với các bộ, ngành; hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án biên chế giai đoạn tới để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031 cụ thể, chi tiết, khách quan, bám sát các nguyên tắc và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ.

Về xây dựng mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, Phó Thủ tướng cho biết đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng các tiêu chí liên quan. Trên cơ sở đó, đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện Đề án, báo cáo Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đối với công tác an sinh xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, tổ chức thực hiện các chính sách mới được điều chỉnh, bổ sung, tập trung vào 3 nghị định: Nghị định 335 về chính sách trợ giúp xã hội; Nghị định 321 về trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công; Nghị định 381 về phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai kịp thời các chính sách này nhằm bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống và mức hưởng thụ của người dân, nhất là các đối tượng bảo trợ xã hội và nhóm yếu thế.

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Quy định mới về phụ cấp công vụ với cán bộ, công chức

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP ngày 2/10/2026 quy định phụ cấp công vụ với cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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