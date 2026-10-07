Thông tư 81 sẽ khiến "Ban phụ huynh" không còn đồng nghĩa với "Quỹ phụ huynh"

VOV.VN - Thông tư 81/2026 đã và đang tạo ra nhiều luồng dư luận khi "cắt đứt" cơ chế hình thành và quản lý dòng tiền mặt tập trung, Ban đại diện cha mẹ học sinh, kỳ vọng trả lại đúng vai trò hỗ trợ hoạt động giáo dục.
VOV.VN - Tại một số trường Hà Nội, phụ huynh phản ánh tình trạng khoản chi đã được quyết định hoặc thực hiện rồi mới lấy ý kiến. Thông tư mới từ 15/11 đặt ra yêu cầu rõ hơn về công khai và thực chất của việc tự nguyện đóng góp.
VOV.VN - Đầu năm học mới, vấn nạn lạm thu nhiều năm qua lại nóng lên khi các khoản đóng góp của phụ huynh được đặt lên bàn cân. Dự thảo của Bộ GD&ĐT hướng tới việc Ban đại diện cha mẹ học sinh không trực tiếp thu, quản lý tiền và không lập quỹ. Nhưng bỏ quỹ liệu có đủ để giải quyết bài toán lạm thu?
VOV.VN - Từ ngày 1/7, xe ô tô cá nhân bắt buộc phải lắp thiết bị an toàn khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m. Thiết bị này giúp cố định tư thế ngồi hoặc nằm, từ đó giảm thiểu tối đa nguy cơ chấn thương cho trẻ nhỏ, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt.