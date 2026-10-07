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Thông tư 81 sẽ khiến "Ban phụ huynh" không còn đồng nghĩa với "Quỹ phụ huynh"
Thứ Tư, 11:36, 07/10/2026

Thông tư 81 sẽ khiến "Ban phụ huynh" không còn đồng nghĩa với "Quỹ phụ huynh"

VOV.VN - Thông tư 81/2026 đã và đang tạo ra nhiều luồng dư luận khi "cắt đứt" cơ chế hình thành và quản lý dòng tiền mặt tập trung, Ban đại diện cha mẹ học sinh, kỳ vọng trả lại đúng vai trò hỗ trợ hoạt động giáo dục.

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