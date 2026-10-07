Thông tư 81 sẽ khiến "Ban phụ huynh" không còn đồng nghĩa với "Quỹ phụ huynh"

Không thu quỹ phụ huynh, lạm thu liệu có hết?

VOV.VN - Đầu năm học mới, vấn nạn lạm thu nhiều năm qua lại nóng lên khi các khoản đóng góp của phụ huynh được đặt lên bàn cân. Dự thảo của Bộ GD&ĐT hướng tới việc Ban đại diện cha mẹ học sinh không trực tiếp thu, quản lý tiền và không lập quỹ. Nhưng bỏ quỹ liệu có đủ để giải quyết bài toán lạm thu?