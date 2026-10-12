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Chính phủ yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, thu hồi tài sản tham nhũng

Thứ Hai, 20:51, 12/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự, đẩy mạnh thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Cùng với đó, Chính phủ triển khai thí điểm Chỉ số bảo đảm an ninh mạng và chính sách miễn thị thực cho khách Trung Quốc du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa.

Ngày 12/10/2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng, tập trung vào hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự, bảo đảm an ninh mạng và thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc.

Đẩy mạnh thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 12/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới.

Chỉ thị yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Luật Thi hành án dân sự năm 2025; rà soát, hoàn thiện thể chế, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến đất đai, đầu tư, doanh nghiệp và xử lý tài sản trong các vụ án lớn.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, chuyển mạnh từ theo dõi kết quả chung sang quản trị tiến độ đối với từng vụ việc, tài sản và nguồn tiền có giá trị lớn. Cần xây dựng cơ chế cảnh báo đối với các hồ sơ chậm xác minh, chậm kê biên, chậm xử lý tài sản hoặc tiền thi hành án để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Bộ Tư pháp phải chỉ đạo hệ thống thi hành án dân sự tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài phải được phân loại, xác định rõ nguyên nhân, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Chỉ thị đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các hành vi định giá tài sản không sát giá trị thực tế, thông đồng, dìm giá hoặc có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Những trường hợp có dấu hiệu che giấu, chuyển dịch, tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án phải được rà soát, xử lý theo quy định.

Bộ Công an được giao thực hiện các biện pháp xác minh, truy tìm tài sản, ngăn chặn việc tẩu tán, che giấu, hủy hoại tài sản ngay từ giai đoạn điều tra; phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình cưỡng chế, bàn giao tài sản. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức tín dụng kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, tiền gửi và tài sản của người phải thi hành án, thực hiện nghiêm các quyết định phong tỏa tài khoản, khấu trừ tiền theo quy định.

Tại địa phương, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh phải định kỳ hằng quý rà soát các vụ việc, tài sản có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài; xác định rõ nguyên nhân, giải pháp và thời hạn xử lý, khắc phục tình trạng chậm phối hợp, đùn đẩy hoặc né tránh trách nhiệm.

Tổng rà soát pháp luật phải tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Tại Thông báo số 522/TB-VPCP ngày 12/10/2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật không chỉ dừng ở thống kê các văn bản mâu thuẫn, bất cập, mà phải xác định rõ những điểm nghẽn pháp lý có tính hệ thống, liên ngành đang cản trở phát triển.

Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm nếu để sót những vướng mắc đã có đủ cơ sở nhận diện nhưng không chủ động kiến nghị xử lý. Các cơ quan phải ưu tiên tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu trong năm 2027 cơ bản xử lý các vướng mắc trong quy định pháp luật. Các cơ quan phải hoàn thiện kết quả rà soát đối với những vấn đề liên ngành trước ngày 23/10/2026.

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Triển khai thí điểm Chỉ số bảo đảm an ninh mạng

Theo Quyết định số 1964/QĐ-TTg ngày 12/10/2026, giai đoạn 2027-2028 sẽ triển khai thử nghiệm Chỉ số bảo đảm an ninh mạng với 3 nhóm tiêu chí và 29 tiêu chí thành phần.

Bộ Công an là cơ quan thường trực theo dõi, đánh giá và tổng hợp kết quả hằng năm. Việc sơ kết giai đoạn thử nghiệm được thực hiện trong quý II/2028, làm cơ sở đề xuất Thủ tướng xem xét áp dụng chính thức Chỉ số trong giai đoạn 2029-2030. Kết quả thử nghiệm không được sử dụng làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng hoặc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương.

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Miễn thị thực cho khách Trung Quốc du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa

Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ quy định thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn từ hai người trở lên, theo chương trình trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức.

Chính sách áp dụng tại tỉnh Khánh Hòa, với điều kiện khách bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và nhập cảnh, xuất cảnh qua cùng cửa khẩu. Thời gian thực hiện từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 31/12/2027; chương trình du lịch trọn gói không quá 30 ngày.

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quy trình triển khai, quản lý doanh nghiệp lữ hành và phối hợp với địa phương quản lý khách du lịch; Bộ Công an hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú theo quy định.

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Chính phủ đề xuất sửa 6 luật liên quan đến lĩnh vực y tế

VOV.VN - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật trong lĩnh vực y tế tập trung tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, thúc đẩy phân cấp, phân quyền, đồng thời xác lập cơ chế quản lý chặt chẽ, minh bạch đối với giá thuốc và thiết bị y tế.

 

PV/VOV.VN
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