Thủ tướng: Tháo gỡ điểm nghẽn, triển khai giải pháp mạnh để kinh tế bứt phá quý IV

Sáng nay (3/10) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành cùng 34 tỉnh, thành phố.

Chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành cùng 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ áp lực cho Quý 4 là rất lớn, cần quyết tâm bứt phá trong giai đoạn “nước rút”. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định tới việc hoàn thành các mục tiêu của cả năm cũng như cả nhiệm kỳ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành cùng 34 tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, kinh tế 9 tháng năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, tạo nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các con số ấn tượng, bứt phá kỷ lục về tăng trưởng và thu hút đầu tư như: GDP quý III/2026 ước đạt 9,95%, đưa tăng trưởng GDP 9 tháng chạm mốc 9,01%. Động lực dẫn dắt chính đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng với mức tăng trên 11%, cao nhất kể từ năm 2015.

12 địa phương tăng trưởng hai con số trên 10% với các đầu tàu kinh tế như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Lượng khách quốc tế 9 tháng đạt 17 triệu lượt (tăng 14,5%) mức cao nhất từ trước đến nay. Vốn đăng ký FDI đạt trên 50 tỷ USD; giải ngân đạt trên 21 tỷ USD.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tại phiên họp.

Đột phá về chuyển đổi số với doanh thu công nghiệp công nghệ số 9 tháng đạt tới 5,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng trên 30%. Cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Xử lý và đưa vào sử dụng 855 dự án tồn đọng, giải phóng trên 19 nghìn héc-ta đất và khơi thông dòng vốn 322 nghìn tỷ đồng. Lần đầu tiên ngành y tế tổ chức khám sàng lọc sức khỏe định kỳ miễn phí cho khoảng 52 triệu người dân, song song với việc đẩy mạnh phổ cập sổ sức khỏe điện tử.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu kết quả tăng trưởng tích cực khi Quý 3 đạt hơn 10%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng mạnh, đặc biệt là tiến độ giải ngân vào các dự án, công trình trọng điểm về hạ tầng đô thị tạo dư địa rất lớn để Hà Nội có năng lực phát triển.

“Nhiều dự án lớn của thành phố Hà Nội đã chuyển sang giai đoạn triển khai mạnh, bao gồm các tuyến vành đai, các cầu qua sông Hồng và các trục giao thông lớn và đặc biệt là thành phố đã khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị. Khối lượng đầu tư xây dựng các hạ tầng tạo thêm nhu cầu cho xây dựng, vật liệu, cơ khí, vận tải và các cái dịch vụ liên quan. Thành phố Hà Nội đang tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính cắt giảm, nghiên cứu tìm nguồn vật liệu mới và tổ chức thi công, ưu tiên dự án có khả năng tạo ra khối lượng ngay trong Quý 4”.

Toàn cảnh phiên họp.

TP. Hồ Chí Minh hiện đang duy trì tăng trưởng tích cực, khá đồng đều trên các lĩnh vực. Với mục tiêu Quý 4 tăng trưởng trên 13,5%, Thành phố cũng đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết: “Về giải ngân đầu tư công quý 4, Thành phố quyết tâm bù đắp thời gian chậm trước đó, xác định địa chỉ cụ thể từng dự án để giải ngân số phần trăm còn lại khoảng 36 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu 100% theo kế hoạch được giao; đặc biệt là các dự án giao thông kết nối vùng, các dự án đường sắt đô thị. Đồng hành cùng các nhà đầu tư để giải ngân vốn đầu tư các dự án trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép đầu tư như các dự án ở khu vực Cần Giờ: cảng trung chuyển quốc tế, các khu đô thị ở Cần Giờ và các tuyến đường sắt đô thị Cần Giờ, cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ tại khu thương mại tự do, các trung tâm dữ liệu AI”.

Tại Hội nghị, các địa phương tốc độ tăng trưởng có độ trễ so với mức tăng trưởng đề ra như Sơn La, Đắk Lắk, Vĩnh Long đã nêu điểm nghẽn do phải đối mặt với vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng thông thường, cũng như các thủ tục điều chỉnh dự án phức tạp, khiến các công trình trọng điểm chưa phát huy kịp thời vai trò dẫn dắt dòng vốn đầu tư xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng tiếp cận nguồn tín dụng, các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng và môi trường còn nhiều rào cản, khiến nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoặc tạm dừng hoạt động.

Nêu nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ: “Giải ngân vốn đầu tư còn chậm là do vừa qua ngoài biến động giá cả thì hiện nay các địa phương chưa ra được thông báo giá kịp thời. Các nhà thầu phải chờ giá của địa phương để lên khối lượng thanh toán. Biến động giá này ảnh hưởng rất nhiều đến thanh toán khối lượng. Chính vì không thanh toán được khối lượng nên tỷ lệ giải ngân của vốn đầu tư công một số các dự án còn rất chậm”.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Nhấn mạnh các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị tập trung thúc đẩy xuất khẩu, cải thiện cán cân thương mại, phát triển thị trường trong nước, đảm bảo cung ứng điện, xăng dầu: “Phải đẩy mạnh khai thác năng lượng sơ cấp trong nước để giảm nhập khẩu, đặc biệt đối với dầu khí, than; bảo đảm cung ứng cho sản xuất xăng dầu và năng lượng đầu cuối. Thứ hai, tiếp tục điều tiết các hồ chứa về thủy điện và quản trị tốt diễn biến của El Nino. Thúc đẩy công trình, dự án trọng điểm trong ngành năng lượng và công nghiệp; đảm bảo mục tiêu và gia tăng dư địa tăng trưởng về công nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ hệ thống kinh doanh xăng dầu. Hiện nay, hệ thống quản lý thị trường phân cấp hết về địa phương và sắp tới cấu trúc lại hệ thống kinh doanh xăng dầu theo Nghị định 83 mới”.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, đã in bù đủ và phát hành dư để dự phòng sách giáo khoa cho năm học 2026 - 2027; Bộ đã kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm về việc thiếu sách cục bộ đầu năm. Nhấn mạnh giải pháp căn cơ thời gian tới, Bộ trưởng cho biết sẽ ứng dụng cơ sở dữ liệu dùng chung theo từng trường, từng đầu sách và cắt giảm trung gian cung ứng. Theo lộ trình rà soát, hoàn thiện và in bộ sách giáo khoa chỉnh sửa trong năm 2027 để áp dụng từ năm học 2028 - 2029. Đồng bộ với việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2028 - 2029 (sớm hơn 1 năm so với quy định hiện hành).

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì quý IV năm nay tăng trưởng GDP phải đạt trên 12,5%. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

“Áp lực và những thách thức đặt ra cho 3 tháng cuối năm là rất lớn. Đây là giai đoạn nước rút và có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng còn có để có thể khai thác tối đa. Các điểm nghẽn phải tháo gỡ một cách triệt để và các giải pháp cụ thể đủ mạnh và khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý còn lại của năm 2026".

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chương trình hành động của Chính phủ. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, coi đây là nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển. Đồng thời, toàn hệ thống phải dồn lực giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2026 và đưa các công trình trọng điểm về đích đúng tiến độ.

Về điều hành, Thủ tướng đề nghị quán triệt nguyên tắc kiên quyết giữ vững mục tiêu lạm phát đã được Quốc hội phê duyệt, bảo đảm dồi dào nguồn cung hàng hóa thiết yếu như điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc men và vật liệu xây dựng. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác quản lý giá, kiên quyết xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng. Đồng thời, Ban Chỉ đạo điều hành giá cần phối hợp chặt chẽ, kiểm soát chặt chẽ giá dịch vụ công và kiên quyết chưa tăng giá các mặt hàng Nhà nước quản lý.

Cùng với phát triển kinh tế, các nhiệm vụ về văn hóa, an sinh xã hội phải được triển khai đồng bộ: đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giữ vững an ninh trật tự và an toàn không gian mạng.

Đối với các địa phương, Thủ tướng giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát lại kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng, đánh giá chi tiết từng chỉ tiêu còn hụt để có giải pháp bù đắp ngay trong quý IV. Các “đầu tàu” kinh tế lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh phải phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt, nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao hơn để đóng góp vào thành tích chung. Thủ tướng khẳng định: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội vào cuối năm sẽ là thước đo chính xác nhất để xem xét đánh giá, quy hoạch và bố trí, luân chuyển cán bộ.

Để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải chủ động kịch bản ứng phó trước mọi biến động giá cả. Trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ giá xăng dầu, giá điện cùng các mặt hàng thiết yếu. Đặc biệt, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ khẩn trương trình ban hành ngay Nghị định giảm 30% thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng/năm. Song song đó, quy trình quản lý thuế và thủ tục đầu tư công phải tiếp tục được đơn giản hóa triệt để nhằm hạ chi phí tuân thủ cho khu vực tư nhân.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước được chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ vững thanh khoản, ổn định tỷ giá, hạ nhiệt mặt bằng lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công tác thanh tra, giám sát hệ thống ngân hàng tiếp tục được siết chặt nhằm ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo, ngân hàng “sân sau”, xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém.

Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là đòn bẩy then chốt trong quý IV. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rà soát, kiên quyết thu hồi và điều chuyển kế hoạch vốn từ các đơn vị chậm trễ sang những địa phương có nhu cầu giải ngân ngay như Hà Nội, TP.HCM.

Đối với nhu cầu an sinh xã hội, Thủ tướng nêu rõ việc khẩn trương bố trí nguồn vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội để giải tỏa áp lực vốn cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Bộ Xây dựng và các địa phương phải khẩn trương đẩy nhanh thủ tục xây dựng, chuẩn bị đồng bộ văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản nhằm tháo gỡ triệt để vướng mắc trên thị trường. Đồng thời, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan quản lý, điều tiết nguồn vật liệu xây dựng, bảo đảm không làm gián đoạn tiến độ các công trình giao thông trọng điểm quốc gia.

Nhấn mạnh sự đồng hành, củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị VCCI cùng các hiệp hội cần tích cực đóng góp ý kiến thực chất vào dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư và Luật Ngân sách nhà nước. Bộ Tư pháp và các bộ chuyên ngành chịu trách nhiệm rà soát, chấm dứt triệt để tình trạng chậm muộn, nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Tài chính cùng Bộ Khoa học và Công nghệ phải xử lý dứt điểm kinh phí phân bổ năm 2026, khơi thông rào cản thương mại hóa nghiên cứu khoa học và phát triển sàn giao dịch công nghệ.

Bên cạnh đó, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc hoàn thiện Khung kiến trúc tổng thể số, quản trị cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành, đẩy mạnh tiến độ Đề án 06.

Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hoàn tất lộ trình đưa bộ sách giáo khoa mới dùng chung trên toàn quốc và xây dựng phương án miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028 - 2029. Đồng thời, các địa phương phải rà soát quy hoạch, ưu tiên quỹ đất, ngân sách xây dựng trường lớp và các trường nội trú liên cấp tại xã biên giới.

Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Luật Dược, Luật Khám chữa bệnh, Luật An toàn thực phẩm; phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng đẩy mạnh mô hình trạm quân dân y kết hợp tại các vùng biên cương, thực hiện mục tiêu đến hết năm 2026 toàn dân được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Về đối ngoại và quốc phòng - an ninh, lực lượng chức năng tiếp tục nắm chắc tình hình quốc tế, chủ động tham mưu kịch bản điều hành vĩ mô, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp phát triển kinh tế. Bộ Ngoại giao tập trung chuẩn bị chu đáo các sự kiện đối ngoại cấp cao cuối năm và tiến trình chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông của Đảng và Nhà nước đồng hành chặt chẽ với các bộ, ngành, đẩy mạnh truyền thông chính sách từ sớm, từ xa, tạo sự đồng thuận xã hội cao để toàn hệ thống chính trị vững tin hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.