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Chính thức có bộ tiêu chí xác định dự án xanh và dự án tuần hoàn

Thứ Hai, 20:04, 21/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg về việc hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị.

Dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn

Quyết định nêu rõ, dự án xanh là dự án đáp ứng các tiêu chí sau: thuộc loại hình dự án, có mục tiêu và đồng thời đáp ứng yêu cầu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

Theo đó, Phụ lục I quy định yêu cầu cụ thể đối với 10 loại hình dự án thuộc lĩnh vực năng lượng (sản xuất điện mặt trời; sản xuất điện gió; sản xuất khí đốt từ các nguồn sinh khối; sản xuất pin và ắc quy công nghệ cao, thân thiện với môi trường;...); 3 loại hình dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (đầu tư phương tiện giao thông không phát thải hoặc phát thải cacbon thấp phục vụ vận tải;...); 2 loại hình dự án thuộc lĩnh vực xây dựng (xây dựng mới, cải tạo nhà các loại đạt mục tiêu công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng mới, cải tạo công trình công ích thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng); 3 loại hình dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước (xây dựng công trình cấp, thoát nước; khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch...); 12 loại hình dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và bảo tồn đa dạng sinh học (trồng cây hàng năm và cây lâu năm theo tiêu chuẩn bền vững; mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt...); 6 loại hình dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (sản xuất thiết bị điện, máy móc, thiết bị tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng...); 9 loại hình dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ môi trường (xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường; tái chế chất thải; xử lý khí thải...).

Dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn là dự án đáp ứng các tiêu chí sau: thuộc một trong các nhóm dự án quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 3 và đáp ứng yêu cầu theo loại hình dự án thuộc ngành, lĩnh vực, sản phẩm quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.

Phụ lục II quy định cụ thể các yêu cầu đối với các dự án thiết kế, sản xuất tuần hoàn; dự án sử dụng tuần hoàn; dự án phục hồi tài nguyên; dự án cộng sinh công nghiệp, liên kết tuần hoàn.

Nhóm dự án thiết kế, sản xuất tuần hoàn gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ để đạt mục tiêu giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên liệu thô, vật liệu; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng; tăng cường sử dụng nguyên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường.

Nhóm dự án sử dụng tuần hoàn gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn tái sử dụng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, tân trang, chuyển đổi công năng, tái sản xuất, cho thuê hoặc chia sẻ sản phẩm, trang thiết bị, công trình để đạt mục tiêu kéo dài vòng đời sử dụng của vật liệu, linh kiện, cấu kiện, thiết bị, sản phẩm và hàng hóa.

Nhóm dự án phục hồi tài nguyên gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn thu gom, tái chế phụ phẩm, chất thải hoặc các biện pháp khác để đạt mục tiêu hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Nhóm dự án cộng sinh công nghiệp, liên kết tuần hoàn gồm các dự án áp dụng các biện pháp tuần hoàn giữa các lĩnh vực, trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị hoặc khu dân cư tập trung nhằm đạt các mục tiêu sử dụng hiệu quả nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và tài nguyên; kéo dài vòng đời sản phẩm; hạn chế phát sinh chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

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Xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn thông qua tổ chức đánh giá độc lập

Việc xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn được thực hiện thông qua tổ chức đánh giá độc lập.

Tổ chức đánh giá độc lập phải đáp ứng yêu cầu:

a) Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện đăng ký kinh doanh tại Việt Nam hoặc được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Thuộc một trong các loại hình sau: kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp hoặc có chức năng đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

d) Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17029:2020 (ISO/IEC 17029) hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17029:2019 về đánh giá sự phù hợp - Nguyên tắc chung và yêu cầu đối với tổ chức xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận hoặc đáp ứng Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo số 3000 - Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ hoặc Chuẩn mực Quốc tế về dịch vụ đảm bảo (ISAE 3000) hoặc các tiêu chuẩn, chuẩn mực sửa đổi, bổ sung, thay thế được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành theo quy định của pháp luật về kiểm toán, đánh giá sự phù hợp.

Bên cạnh hướng dẫn xác định dự án xanh và dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn, Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg quy định cụ thể về áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị; trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị; nêu rõ nhiệm vụ của các bộ, ngành, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

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Không lo thiếu vốn đầu tư vào các dự án xanh

VOV.VN - Không thiếu dòng tiền, điều Việt Nam cần là “hạ tầng” cho tài chính xanh. Tại Hội nghị Tài chính Xanh 2026, các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của thể chế minh bạch, tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ sinh thái tài chính đồng bộ để đưa vốn quốc tế chảy mạnh vào các dự án xanh.

PV/VOV.VN
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