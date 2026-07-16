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Cải chính

"Chốt" đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027 thêm 7,8%

Thứ Năm, 12:47, 16/07/2026
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VOV.VN - Sau 2 phiên đàm phán, Hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng thêm 7,8%, thời gia tăng từ 1/1/2027.

Sáng nay (16/7), Hội đồng tiền lương quốc gia họp phiên thứ 2, đàm phán về mức tăng lương tối thiểu vùng 2027. Sau nửa ngày thảo luận, 100% thành viên đã bỏ phiếu, thống nhất đề xuất Chính phủ cho tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8% từ ngày 1/1/2027. Theo phương án này, mức tăng bình quân từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy vùng. 

Cụ thể, lương tối thiểu vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng (tăng thêm 390.000 đồng); vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng (tăng thêm 350.000 đồng); vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng (tăng thêm 310.000 đồng); vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng (tăng thêm 340.000 đồng).

Phương án này sẽ được trình Chính phủ thông qua.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết các thành viên của Hội đồng tiền lương đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, sâu sắc và đi đến thống nhất tuyệt đối phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ 1/1/2027.

chot de xuat chinh phu tang luong toi thieu vung tu 1 1 2027 them 7,8 hinh anh 1
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

"Tất cả các thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng tình. Điều đó thể hiện mong muốn của các bên đã có sự gặp nhau trên tinh thần chia sẻ, hài hòa, vừa chăm lo tốt cho đời sống người lao động vừa thúc đẩy sản xuất phát triển, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số", ông Ngọ Duy Hiểu nhận định.

Theo đại diện Công đoàn, đây là kết quả hài lòng trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, Công đoàn cũng đã tuyên truyền đến người lao động để chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp. Vì vậy, Công đoàn tin tưởng đại đa số người lao động sẽ bằng lòng với kết quả mức tăng lương tối thiểu 7,8%.

Về phía đại diện doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, dù vẫn lo lắng về sức chống chịu và năng lực chi trả của doanh nghiệp, tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, doanh nghiệp cũng như người lao động trong tiến trình này cần phải tạo được sự đồng thuận rất cao trong việc tổ chức thực hiện, tăng năng suất lao động cũng như cải thiện điều kiện sống. Trong đó, lương tối thiểu vùng là một điểm quan trọng trong tiến trình đó. Mức tăng 7,8% được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối, có thể thấy đây là kết quả của quá trình thương lượng, chia sẻ khó khăn giữa các bên, vừa đảm bảo cải thiện đời sống người lao động, vừa tạo dư địa cho doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất trong giai đoạn hướng tới mục tiêu tăng trưởng  kinh tế hai con số.

chot de xuat chinh phu tang luong toi thieu vung tu 1 1 2027 them 7,8 hinh anh 2
Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Bên cạnh đó, đại diện VCCI cũng cho rằng, việc cải thiện năng suất lao động cũng cần sự nỗ lực chung của cơ quan quản lý, người sử dụng lao động, và người lao động trong khu vực sản xuất. Ông cũng mong muốn các cơ quan quản lý cần tạo hành lang pháp lý phù hợp, điều kiện đầu tư sản xuất kinh doanh, cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy được sáng kiến, nâng cao năng lực quản lý, áp dụng bộ quản trị hiện đại trong điều hành doanh nghiệp.

Về phía người lao động cũng cần không ngừng học hỏi, nâng cao kỷ luật, nâng cao năng suất lao động. Đây là những yếu tố quyết định trong tăng năng suất lao động, từ đó tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh quốc gia. 
“Cộng đồng doanh nghiệp và người lao động sẽ cùng nỗ lực trong tiến trình này”, Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

 

Nguyễn Trang/VOV.VN
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