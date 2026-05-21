Chủ nghĩa xã hội trong đời sống nhân dân

Bước vào kỷ nguyên mới, Đảng ta xác định nhiệm vụ then chốt là tập trung xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là xây dựng con người xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện trọng trách được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao phó: Tiên phong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội, thành phố Hải Phòng - với truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và khát vọng đổi mới, đã nỗ lực xây dựng một chính quyền vì nhân dân phục vụ, những trường học lấy học sinh làm trung tâm hay các chính sách an sinh vượt trội và sự phát triển kinh tế mạnh mẽ... Tất cả đều khẳng định sự ưu việt của mô hình xã hội lấy con người làm trung tâm, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Những năm qua, thành phố Hải Phòng có sự tăng trưởng mạnh mẽ, ngày càng khẳng định là thành phố cảng biển hiện đại, công nghiệp, sinh thái và đáng sống.

Trong lịch sử phát triển, Hải Phòng đã nhiều lần là nơi khởi nguồn của những cách nghĩ mới, cách làm mới, góp phần tạo động lực đổi mới cho cả nước. Từ vùng đất “đầu sóng, ngọn gió”, nơi mở đầu phong trào xây dựng Tổ đội Lao động xã hội chủ nghĩa với “Tổ đá nhỏ ca A”, “Sóng Duyên Hải”, đến những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước với cơ chế khoán trong nông nghiệp từ Đoàn Xá, Kiến Thụy,... Hải Phòng luôn khẳng định tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân. Chính truyền thống ấy đã tạo nền tảng để Hải Phòng hôm nay tiếp tục được kỳ vọng trở thành “phòng thí nghiệm thực tiễn” cho mô hình chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới.

Ngày 20/10/2024, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, thành phố Hải Phòng cùng với Đà Nẵng được Tổng Bí thư Tô Lâm lựa chọn là địa phương thí điểm xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội để “tạo cơ sở rút kinh nghiệm, nhân rộng trong cả nước”. Ngày 14/11/2024, trong chuyến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh vai trò tiên phong của Thành phố trong việc xây dựng, phát hiện các mô hình mới từ thực tiễn phát triển phong phú.

“Về việc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa, các đồng chí đề xuất mô hình này, chúng tôi thấy rất hay. Chủ nghĩa xã hội là thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng lên của nhân dân. Khi làm được việc đó, tạo bình đẳng xã hội, phát triển hài hoà. Xây dựng xã hội chủ nghĩa tưởng là trừu tượng nhưng thực ra rất giản dị, rất gần gũi, xuất hiện ngay trong đời sống kinh tế xã hội của mỗi chúng ta”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội, với quan điểm nhà ở xã hội phải đáp ứng các tiêu chí: “Vị trí tốt - Chất lượng tốt - Giá cả tốt”

Thực tiễn phát triển thành phố Hải Phòng trong những năm qua cho thấy ngày càng rõ sức sống và sự ưu việt của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Quy mô kinh tế của thành phố không ngừng được mở rộng, thường xuyên duy trì vị trí thứ hai vùng Đồng bằng sông Hồng. Hải Phòng còn là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tăng trưởng ở mức 2 con số trong 11 năm liên tiếp, với tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 11,81%. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính (với tỉnh Hải Dương), quy mô GRDP của thành phố năm 2025 ước đạt 734.420 tỷ đồng (tương đương khoảng 29,4 tỷ USD); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt con số kỷ lục 190.379 tỷ đồng, tăng vượt trội so với năm 2024.

Không chỉ tăng trưởng kinh tế nhanh, Hải Phòng còn là địa phương đầu tiên thực hiện hỗ trợ, miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông; đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội với quan điểm “Vị trí tốt - Chất lượng tốt - Giá cả tốt”, đồng thời triển khai nhiều chính sách chăm lo người có công, hộ nghèo, công nhân lao động với mức hỗ trợ thuộc nhóm cao nhất cả nước. Dù vậy, những giá trị của chủ nghĩa xã hội tại thành phố Hải Phòng không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng hay các công trình hiện đại mà hiện hữu trong chính những điều bình dị của cuộc sống, trong suy nghĩ của mỗi người dân. Đó là niềm vui của ông Cao Minh Tuấn (tổ dân phố 10, phường Lê Chân, Hải Phòng) khi cảm nhận về sự phát triển của thành phố hay của chị Nguyễn Thị Hiếu (quê ở xã Tiên Minh, TP Hải Phòng), hiện sống tại toà CT5 khu nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ, Hải Phòng

“Hải Phòng vừa qua phát triển rất tốt; cuộc sống thụ hưởng của người dân rất là tốt. Rất cảm ơn Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng đã rất quan tâm đến đời sống người dân”, ông Cao Minh Tuấn chia sẻ.

“Đây là dự án nhà ở xã hội, công nhân chúng tôi cảm thấy rất vui vì có căn nhà ở gần nơi làm việc, thuận tiện cho mình chăm sóc con cái vì thời gian mình đi làm công ty rất nhiều. Quãng đường xa, di chuyển rất khó khăn, nhưng khi có căn nhà gần nơi làm việc thế này, mọi việc rất trôi chảy”, chị Nguyễn Thị Hiếu nói.

Nhiều năm qua, Hải Phòng tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng ở mức cao (11 triệu đồng/người/năm).

Những con số tăng trưởng về kinh tế - xã hội và cả những cảm nhận của người dân thành phố Hải Phòng về cuộc sống đang ngày càng tốt đẹp là lời khẳng định đanh thép, đập tan những quan điểm sai trái cho rằng chủ nghĩa xã hội là “xa vời”, “không tưởng” hay cản trở phát triển. Đồng thời thực tế ấy cũng cho thấy mục tiêu cốt lõi của chủ nghĩa xã hội không chỉ là tăng trưởng kinh tế hay tạo ra của cải vật chất, mà là hướng tới công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống và đem lại hạnh phúc ngày càng lớn hơn cho nhân dân. Bởi theo Tiến sĩ Phạm Xuân Thiên, Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Tô Hiệu (Hải Phòng), thước đo rõ nhất của quá trình phát triển chính là mức độ người dân được thụ hưởng thành quả phát triển trong thực tế đời sống.

“Dân thụ hưởng” là đích đến, là mục tiêu của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Việc “biến những thành quả kinh tế thành quyền lợi sát sườn” của người dân chính là hiện thực hoá ý chí và khát vọng đưa Hải Phòng trở thành hình mẫu tiêu biểu, đi đầu trong công cuộc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa. Đây cũng chính là cơ sở vững chắc trong việc củng cố “thành lũy lòng dân” và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay”, Tiến sĩ Phạm Xuân Thiên cho biết.

Các ban ngành thành phố Hải Phòng luôn quan tâm, chăm lo đời sống công nhân lao động, những người khó khăn, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Đề án 04 và Nghị quyết 05 về xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. Điểm đáng chú ý là những giá trị mang tính lý luận đã được thành phố Hải Phòng “giải mã” thành 11 mô hình thí điểm thực tiễn cụ thể, lấy con người làm trung tâm - không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo đời sống xã hội mới. Từ mô hình “Chính quyền thân thiện” vì nhân dân phục vụ, mô hình “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật” hay “Trường học xã hội chủ nghĩa”, “Thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện”... tất cả đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.

Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng khẳng định: “Điểm mới cơ bản trong cách tiếp cận xây dựng chủ nghĩa xã hội Hải Phòng là tất cả các mô hình mà Thành phố mong muốn triển khai thực hiện ở giai đoạn đầu và làm tiền đề cho những giai đoạn sau đều hướng tới lợi ích của nhân dân. Trong 11 mô hình đó thì tất cả đều hướng tới làm sao nâng tầm vị thế của thành phố phát triển một cách mạnh mẽ hơn, tạo tiền đề cơ sở vật chất và kinh tế trực tiếp cho nâng cao đời sống nhân dân”.

Hải Phòng đang từng bước đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội từ nghị quyết vào thực tiễn đời sống. Giá trị rõ nhất của những mô hình ấy chính là sự đổi thay trong đời sống hằng ngày của người dân. Tại xã Vĩnh Am, một xã ngoại thành xa trung tâm thành phố Hải Phòng, chủ nghĩa xã hội hiện diện từ những cánh đồng từng bị bỏ hoang nay được hồi sinh; từ những tuyến đường sạch đẹp thênh thang hay những lớp học khang trang vang tiếng trẻ thơ học bài...

Ông Bùi Gia Huấn, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Am cho biết, các quyết sách của xã được bàn bạc trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lấy “thước đo” cao nhất là sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân, sự phát triển của địa phương để phục vụ: “Trong thực hiện mô hình xã hội chủ nghĩa, rất phấn khởi là những nụ cười, những ánh mắt rồi sự đồng cảm, chia sẻ, sự tin yêu của người dân, của cán bộ, đảng viên đối với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công chức của xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ… Đấy cũng là những minh chứng tạo động lực to lớn để địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ và giành thắng lợi to lớn trong thời gian tới”.

Chủ nghĩa xã hội tại Hải Phòng không chỉ trong những đề tài nghiên cứu mang tính lý luận mà nó còn hiện diện trên tấm thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi, trong cuộc sống ngày càng sung túc hơn của mỗi gia đình, trong những căn nhà ở xã hội cho công nhân lao động. Hải Phòng hôm nay đang dùng chính sự phát triển của mình để trả lời những hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thành phố Hải Phòng đang nỗ lực xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội, lấy nhân dân là trung tâm của sự phát triển. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, và chính con người là nền tảng, là yếu tố quyết định mức độ thành công của mô hình chủ nghĩa xã hội.