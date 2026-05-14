中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng: Công an Hải Phòng bảo vệ vững chắc không gian phát triển chiến lược

Thứ Năm, 17:54, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Công an TP Hải Phòng chủ động bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược; nâng cao năng lực dự báo, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững môi trường ổn định cho phát triển.

Chiều 14/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng.

thu tuong cong an hai phong bao ve vung chac khong gian phat trien chien luoc hinh anh 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt Đội danh dự Công an nhân dân

Ra đời trong cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử vĩ đại, hơn 80 năm qua, Công an TP Hải Phòng đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, lập nhiều thành tích chiến công to lớn, viết nên trang anh hùng ca bất hủ của thời đại Hồ Chí Minh.     

Với phương châm "Lấy phòng ngừa làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công truy quét, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc rễ các loại tội phạm", giai đoạn 2015-2025, Công an TP Hải Phòng đã điều tra, khám phá thành công 12.645 vụ, tỷ lệ điều tra đạt trên 80%, điều tra thành công nhiều chuyên án đặc biệt lớn, phức tạp, chưa có tiền lệ.

Đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đến nay, 36 địa bàn của TP Hải Phòng không có ma túy, đạt tiêu chí cao nhất toàn quốc. Công an Hải Phòng là điểm sáng trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số, đưa tiện ích số đến gần với người dân theo phương châm "Công an tìm đến dân" phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Công an TP Hải Phòng quyết tâm xây dựng lực lượng với tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", bảo đảm yêu cầu 3 tốt "An ninh, trật tự tốt nhất - Góp phần phát triển đất nước và thành phố tốt nhất - Phục vụ nhân dân tốt nhất"; tiên phong và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần làm việc "Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả"; "Làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn".

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an TP Hải Phòng.

thu tuong cong an hai phong bao ve vung chac khong gian phat trien chien luoc hinh anh 2
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an TP Hải Phòng

Tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch.

Biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an TP Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng Công an TP Hải Phòng mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng.

Thủ tướng nhấn mạnh TP Hải Phòng là địa bàn chiến lược, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, hội nhập quốc tế cao; có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, tập trung cao các hoạt động kinh tế, giao thương... Giữ vững an ninh không chỉ là giữ gìn bình yên cho cuộc sống, mà còn là bảo đảm an toàn cho một cửa ngõ chiến lược, giữ nhịp phát triển cho khu vực và cả nước.

Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, Thủ tướng cho rằng, Công an TP Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách; tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch. Theo đó, cần quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng; lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

thu tuong cong an hai phong bao ve vung chac khong gian phat trien chien luoc hinh anh 3
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Công an TP Hải Phòng bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược

"Tôi đề nghị Công an TP Hải Phòng bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược; nhận diện sớm nguy cơ, không để bị động, bất ngờ. Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế, vì vậy khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược; gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển, mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Thủ tướng cũng đề nghị Công an TP Hải Phòng đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại...

Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến để thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận tiện hơn, để người dân thấy rõ tinh thần phục vụ của lực lượng công an. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong nội bộ; không để làm tổn hại đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

thu tuong cong an hai phong bao ve vung chac khong gian phat trien chien luoc hinh anh 4

Thủ tướng tin tưởng với truyền thống anh hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao, Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công mới, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; vì sự phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại của TP Hải Phòng, của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lại Hoa/VOV
Tag: Công an Hải Phòng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Thủ tướng Lê Minh Hưng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hải Phòng khởi công, khánh thành 14 dự án, có tổng đầu tư gần 25.000 tỷ đồng
Hải Phòng khởi công, khánh thành 14 dự án, có tổng đầu tư gần 25.000 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (14/5), UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công, khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm. Sự kiện được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, với điểm cầu chính tại Quần thể di tích Bến K15 và 12 điểm cầu tại 13 dự án, công trình. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự điểm cầu chính tại Quần thể di tích Bến K15. 

Hải Phòng khởi công, khánh thành 14 dự án, có tổng đầu tư gần 25.000 tỷ đồng

Hải Phòng khởi công, khánh thành 14 dự án, có tổng đầu tư gần 25.000 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (14/5), UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công, khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm. Sự kiện được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, với điểm cầu chính tại Quần thể di tích Bến K15 và 12 điểm cầu tại 13 dự án, công trình. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự điểm cầu chính tại Quần thể di tích Bến K15. 

Hải Phòng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội từ những mô hình cụ thể
Hải Phòng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội từ những mô hình cụ thể

VOV.VN - Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành “thành phố văn minh - hạnh phúc”, hình mẫu tiêu biểu của mô hình chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới; trong đó, kinh tế phát triển cao và bền vững; công bằng, dân chủ, văn minh.

Hải Phòng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội từ những mô hình cụ thể

Hải Phòng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội từ những mô hình cụ thể

VOV.VN - Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành “thành phố văn minh - hạnh phúc”, hình mẫu tiêu biểu của mô hình chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới; trong đó, kinh tế phát triển cao và bền vững; công bằng, dân chủ, văn minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, tặng quà tại thành phố Hải Phòng
Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, tặng quà tại thành phố Hải Phòng

VOV.VN - Chiều 28/4, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn công tác Chính phủ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà nhân dịp Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, tặng quà tại thành phố Hải Phòng

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, tặng quà tại thành phố Hải Phòng

VOV.VN - Chiều 28/4, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn công tác Chính phủ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà nhân dịp Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội