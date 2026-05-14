Thủ tướng: Công an Hải Phòng bảo vệ vững chắc không gian phát triển chiến lược

Chiều 14/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng.

Ra đời trong cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử vĩ đại, hơn 80 năm qua, Công an TP Hải Phòng đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, lập nhiều thành tích chiến công to lớn, viết nên trang anh hùng ca bất hủ của thời đại Hồ Chí Minh.

Với phương châm "Lấy phòng ngừa làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công truy quét, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc rễ các loại tội phạm", giai đoạn 2015-2025, Công an TP Hải Phòng đã điều tra, khám phá thành công 12.645 vụ, tỷ lệ điều tra đạt trên 80%, điều tra thành công nhiều chuyên án đặc biệt lớn, phức tạp, chưa có tiền lệ.

Đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đến nay, 36 địa bàn của TP Hải Phòng không có ma túy, đạt tiêu chí cao nhất toàn quốc. Công an Hải Phòng là điểm sáng trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số, đưa tiện ích số đến gần với người dân theo phương châm "Công an tìm đến dân" phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Công an TP Hải Phòng quyết tâm xây dựng lực lượng với tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", bảo đảm yêu cầu 3 tốt "An ninh, trật tự tốt nhất - Góp phần phát triển đất nước và thành phố tốt nhất - Phục vụ nhân dân tốt nhất"; tiên phong và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần làm việc "Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả"; "Làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn".

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an TP Hải Phòng.

Biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an TP Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng Công an TP Hải Phòng mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng.

Thủ tướng nhấn mạnh TP Hải Phòng là địa bàn chiến lược, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, hội nhập quốc tế cao; có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, tập trung cao các hoạt động kinh tế, giao thương... Giữ vững an ninh không chỉ là giữ gìn bình yên cho cuộc sống, mà còn là bảo đảm an toàn cho một cửa ngõ chiến lược, giữ nhịp phát triển cho khu vực và cả nước.

Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, Thủ tướng cho rằng, Công an TP Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách; tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch. Theo đó, cần quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng; lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

"Tôi đề nghị Công an TP Hải Phòng bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược; nhận diện sớm nguy cơ, không để bị động, bất ngờ. Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế, vì vậy khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược; gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển, mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Thủ tướng cũng đề nghị Công an TP Hải Phòng đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại...

Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến để thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận tiện hơn, để người dân thấy rõ tinh thần phục vụ của lực lượng công an. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong nội bộ; không để làm tổn hại đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng tin tưởng với truyền thống anh hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao, Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công mới, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; vì sự phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại của TP Hải Phòng, của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.