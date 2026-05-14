Hải Phòng khởi công, khánh thành 14 dự án, có tổng đầu tư gần 25.000 tỷ đồng

Dự án tu bổ, tôn tạo Quần thể di tích Bến K15, nơi xuất phát của những "tàu không số" trên tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước được đầu tư hơn 234 tỷ đồng trên diện tích khoảng 2,28 ha tại phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng). Dự án được triển khai từ năm 2024, với nhiều hạng mục như: quảng trường, đài tưởng niệm, đền thờ các anh hùng liệt sĩ, phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng Hải quân, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng, mô phỏng tàu không số cùng hệ thống hạ tầng cảnh quan đồng bộ.

Công trình không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của Di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển mà còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; đồng thời tạo thêm điểm nhấn văn hóa, lịch sử, du lịch cho TP Hải Phòng.

Ông Lưu Công Hào, sinh sống tại phường Hải An, TP Hải Phòng, cựu chiến binh Tàu 43, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 125 Hải quân xúc động khi dự lễ khánh thành Quần thể di tích Bến K15: "Hôm nay, chúng tôi vô cùng phấn khởi khi thấy được sự quan tâm của Thành ủy và nhân dân TP Hải Phòng với Đoàn tàu không số. Thành phố đã tu bổ, xây dựng khu di tích hoành tráng, khang trang. Từ Bến K15, chúng tôi đã đi hàng chục chuyến hàng tiếp sức cho đồng bào miền Nam".

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dâng hương tại di tích Bến K15.

Cùng với khánh thành Quần thể di tích Bến K15, dịp này, TP Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án trọng điểm khác, với tổng vốn đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng. Trong đó có Lễ khởi công Dự án xây dựng Tượng đài chiến thắng Cát Bi, công trình nghệ thuật kỷ niệm chiến thắng Cát Bi góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ. Ở lĩnh vực công nghiệp, thành phố khởi công hàng loạt khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới như Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, Khu công nghiệp Hoàng Diệu, Khu công nghiệp Thủy Nguyên, Khu công nghiệp Bình Giang, Cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên…

Các dự án đều được định hướng theo mô hình công nghiệp hiện đại, xanh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, tự động hóa, logistics. Khi đi vào hoạt động, các khu công nghiệp này được kỳ vọng tạo thêm hàng chục nghìn việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút mạnh dòng vốn đầu tư trong nước, quốc tế vào Hải Phòng.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng, một trong các khu, cụm công nghiệp được khởi công tại Hải Phòng nhân kỷ niệm 71 năm giải phóng thành phố.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng khẳng định, các công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

"Phát huy truyền thống "Xứ Đông văn hiến - Đất cảng anh hùng", bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp, hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống. Thành phố quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thiết thực, đóng góp xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa", ông Quân nói.