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Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau: Đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần tăng trưởng 2 con số

Thứ Năm, 15:23, 08/10/2026
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VOV.VN - Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau đề nghị đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số góp phần tăng trưởng 2 con số.

Bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Cà Mau đã thông qua 12 Nghị quyết. Đáng chú ý, có Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh.

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Các đại biểu, biểu quyết thông qua nghị quyết.

Theo nghị quyết, dự án có tổng chiều dài khoảng 79,5 km, đi qua địa bàn 7 xã gồm: Đất Mới, Cái Đôi Vàm, Sông Đốc, Khánh Hưng, Đá Bạc, Khánh Lâm và U Minh.

Về quy mô kỹ thuật, phần đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III và cấp IV đồng bằng với chiều rộng nền đường 12 m, mặt đường rộng 7 m. Hướng tuyến được bố trí chạy dọc và giữ khoảng cách đê biển hiện hữu từ 250 m đến hơn 500 m về phía Đông.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 8.545 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

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Tuyến đường hành lang ven biển phía Tây tỉnh Cà Mau dài gần 80km.

Dự án được phân chia thành 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với kinh phí hơn 1.148 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư; Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng công trình với kinh phí hơn 7.396 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Về tiến độ triển khai, công tác chuẩn bị dự án sẽ được thực hiện trong năm 2026, giai đoạn thi công xây dựng tập trung từ năm 2027 đến năm 2030.

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Ông Phạm Văn Thiều, phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tập trung rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án… nhằm nâng cao hiệu quả việc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt và vượt so với kế hoạch.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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