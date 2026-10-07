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Cà Mau: Hợp nhất 3 đơn vị thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Thứ Tư, 19:55, 07/10/2026
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VOV.VN - Trung tâm Ứng dụng KH&CN, Trung tâm Chuyển đổi số, và Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau sẽ được sáp nhập thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo.

Sở KH&CN Cà Mau đang tiến hành phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

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Tỉnh Cà Mau sẽ hợp nhất 3 Trung tâm thành 1 với tên gọi: Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Theo phương án sắp xếp, tỉnh Cà Mau sẽ hợp nhất 3 đơn vị trực thuộc Sở KH&CN bao gồm: Trung tâm Ứng dụng KH&CN, Trung tâm Chuyển đổi số, và Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo. Đơn vị mới sau khi hợp nhất sẽ có tên gọi là Trung tâm Đổi mới sáng tạo.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo đảm nhận chức năng nghiên cứu, thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ trong ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ; cung cấp thông tin, thống kê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý nhà nước; đồng thời thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức bộ máy, đơn vị mới sẽ gồm Ban Giám đốc và 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Việc sắp xếp này giúp tinh giảm đáng kể số lượng cấp trung gian và nhân sự lãnh đạo: giảm 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tỷ lệ giảm 40%; giảm 2 giám đốc, tỷ lệ giảm 66,67%; giảm 2 phó giám đốc, tỷ lệ giảm 25%.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở KH&CN mới đây, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, lưu ý tinh thần xuyên suốt của việc sắp xếp là hướng đến hiệu quả thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số phải tạo được bước chuyển biến rõ nét, đóng góp thực chất và trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

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Cuối năm 2025, tỉnh Cà Mau thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo.

Ông Lữ Quang Ngời  yêu cầu Sở KH&CN triển khai quy trình sắp xếp chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, tập trung nguồn nhân lực và nhanh chóng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của bộ máy mới. Đáng chú ý, quá trình kiện toàn phải được chuẩn bị khoa học, tuyệt đối không làm gián đoạn các nhiệm vụ chuyên môn đang thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ Sở KH&CN sớm hoàn thành công tác sắp xếp để bộ máy nhanh chóng ổn định và đi vào vận hành thông suốt. Đồng thời, tin tưởng và mong muốn tập thể đơn vị sau khi hợp nhất sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo động lực thúc đẩy phát triển KH&CN và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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