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Người đàn ông dũng cảm cùng công an bắt nghi phạm chém 3 mẹ con ở Cà Mau

Thứ Ba, 17:57, 06/10/2026
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VOV.VN - Bất chấp nguy hiểm khi đối tượng hung hãn cầm hung khí, anh Lê Út Nhỏ cùng lực lượng công an và người dân địa phương đã dũng cảm truy đuổi, khống chế thành công nghi phạm xông vào chém ba mẹ con cô giáo tại xã Năm Căn (Cà Mau).

 

Trong vụ việc, chị N.T.L.H. (38 tuổi, giáo viên tiểu học) đang chở hai con gái về nhà, bất ngờ bị người đàn ông lao vào dùng dao tấn công dã man, nhiều người dân địa phương đã tích cực hỗ trợ lực lượng công an bắt nghi phạm ngay sau khi gây án.

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Anh Lê Út Nhỏ kể lại sự việc.

Anh Lê Út Nhỏ (ở xã Năm Căn) là một trong những người tích cực tham gia khống chế nghi phạm, cho biết đang ngồi uống cà phê gần hiện trường thì nghe tiếng la lớn. Anh chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng bàng hoàng khi đối tượng vẫn đang cuồng sát. Anh Nhỏ đã vơ lấy cây sào quần áo gần đó, phối hợp cùng lực lượng công an đang sử dụng vòi xịt nước để ngăn chặn hung thủ.

Khi hung thủ bỏ chạy và bị rượt theo đã liên tục quay lại cầm dao dọa chém, anh Út Nhỏ cùng một số người dân xung quanh vẫn kiên quyết bám theo. Khi một cây gỗ đánh trúng tay làm rơi dao nghi phạm C., anh Út Nhỏ cùng mọi người ngay lập tức lao vào quật ngã, khống chế đối tượng.

"Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ lo anh ta đang cơn cuồng bạo tiếp tục chém những người khác nên phối hợp cùng ngăn cản. Giờ nghĩ lại cũng không biết sao lại can đảm được như vậy", anh Út Nhỏ nhớ lại.

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Lãnh đạo Đảng ủy xã Đầm Dơi đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Hành động của anh Lê Út Nhỏ và những người dân tham gia khống chế nghi phạm là tấm gương dũng cảm vì cộng đồng, rất đáng tuyên dương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước đó, vào khoảng 17h20 ngày 5/10, chị N.T.L.H. chở 2 con gái (6 tuổi và 11 tuổi) từ trường về nhà. Khi đến khu vực ấp 3, xã Năm Căn, 3 mẹ con chị H. bất ngờ bị T.C.C. (SN 1986) dùng dao tấn công.

Sau vụ việc, các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Do bị thương nặng, bé gái 6 tuổi tử vong tại bệnh viện. Chị H. và cháu C. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều trị với nhiều vết thương.

Đối tượng ngay sau khi gây ra sự việc đã bị công an cùng người dân địa phương vây bắt.

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Nghi phạm đã bị công an tạm giữ.

Thông tin ban đầu, chị H. là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn, chồng đã mất. Đối tượng C. đã ly hôn vợ, giữa 2 người sống chung như vợ chồng khoảng 4 năm nay.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, sức khỏe hai mẹ con chị N.T.L.H. đã qua cơn nguy kịch. Cả hai đang được theo dõi, điều trị và chăm sóc đặc biệt tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức của bệnh viện.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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