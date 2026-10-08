HĐND tỉnh Cà Mau xem xét, thông qua 12 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Cà Mau tập trung xem xét, thảo luận và quyết định thông qua 12 dự thảo nghị quyết. Đây là những văn bản quy phạm pháp luật và quyết nghị quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, công khai phân bổ nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, cho biết việc tổ chức kỳ họp chuyên đề lần này có ý nghĩa thiết thực nhằm thể chế hóa kịp thời các quy định của Trung ương, đồng thời ban hành những cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với thực tiễn quản lý, điều hành và phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

Theo đánh giá của Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, các dự thảo nghị quyết đã được UBND tỉnh cùng các cơ quan chuyên môn chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, trình tự luật định; được rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và có tính khả thi cao khi đi vào thực tiễn.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Ông Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, tập trung thảo luận những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Qua đó, bảo đảm từng nghị quyết sau khi ban hành đạt hiệu lực, hiệu quả cao nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.