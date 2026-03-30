Ngày 30/3, HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất xem xét, biểu quyết các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp đã tiến hành bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phan Thăng An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XVIII

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Lã Hoài Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cao Bằng; ông Bế Minh Đức, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; các Trưởng ban HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Dương Hùng Dũng (Ban Kinh tế - Ngân sách), ông La Văn Hồng (Ban Văn hóa - Xã hội), ông Nông Văn Tuân (Ban Pháp chế) và ông Bàn Quý Sơn (Ban Dân tộc).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Thăng An cam kết cùng tập thể Thường trực HĐND, các Ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tinh thần “địa phương quyết – địa phương làm – địa phương chịu trách nhiệm”; kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành các cơ chế, chính sách sát thực tiễn; lắng nghe, thấu hiểu và hành động vì nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, những điểm nghẽn trong phát triển.

Đồng thời, tăng cường giám sát một cách thực chất, đến cùng, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách được triển khai đúng, trúng và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

Kỳ họp đã tiến hành bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hải Hoà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kì 2021-2026; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông Vũ Đình Quang, Hoàng Văn Thạch và bà Hà Nhật Lệ. Uỷ viên UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 người.

Thời gian tới, UBND tỉnh Cao Bằng tập trung làm tốt việc đánh giá cán bộ gắn trực tiếp với kết quả công việc, với tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ; dành thời gian để trực tiếp lắng nghe và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp và người dân; từng bước chuyển sang điều hành dựa trên dữ liệu đối với các lĩnh vực như đầu tư công, kinh tế cửa khẩu, giải quyết thủ tục hành chính, đất đai...

Ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu nhận nhiệm vụ

UBND tỉnh xác định ba hướng tập trung lớn là tăng trưởng phải đi cùng hiệu quả thực chất; các động lực phát triển phải được chọn đúng và làm đến nơi đến chốn; người dân và doanh nghiệp là trung tâm của sự điều hành.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân từng khu vực nhiệm kỳ 2026-2031.