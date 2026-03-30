Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh An Giang đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Tại kỳ họp đã tổ chức bầu các chức danh của thường trực HĐND tỉnh An Giang khoá XI; bầu chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng các ban của HĐND tỉnh; thành lập Ban dân tộc; bầu chủ tịch, 5 phó chủ tịch, 16 ủy viên UBND tỉnh; bầu hội thẩm nhân dân.

Kết quả, ông Nguyễn Thanh Nhàn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm 1977, quê quán huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (cũ). Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp; trình độ chính trị Cao cấp.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nhàn từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (mới).

Ông Hồ Văn Mừng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Hồ Văn Mừng sinh năm 1977, quê quán tỉnh Khánh Hòa. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp, Trình độ chuyên môn Tiến sỹ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kinh tế.

Ông Hồ Văn Mừng từng giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025, sau đó được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.