  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh An Giang đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Thứ Hai, 14:10, 30/03/2026
VOV.VN - Ngày 30/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang khóa XI long trọng khai mạc Kỳ họp thứ Nhất - kỳ họp mở đầu cho hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới 2026-2031.

Tại kỳ họp đã tổ chức bầu các chức danh của thường trực HĐND tỉnh An Giang khoá XI; bầu chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng các ban của HĐND tỉnh; thành lập Ban dân tộc; bầu chủ tịch, 5 phó chủ tịch, 16 ủy viên UBND tỉnh; bầu hội thẩm nhân dân. 

Đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND, UBND tỉnh

Kết quả, ông Nguyễn Thanh Nhàn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm 1977, quê quán huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (cũ). Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp; trình độ chính trị Cao cấp. 

Ông Nguyễn Thanh Nhàn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nhàn từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (mới). 

Ông Hồ Văn Mừng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Hồ Văn Mừng sinh năm 1977, quê quán tỉnh Khánh Hòa. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp, Trình độ chuyên môn Tiến sỹ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kinh tế.

Ông Hồ Văn Mừng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hồ Văn Mừng từng giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025, sau đó được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Ông Phạm Văn Thiều đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa mới
Ông Phạm Văn Thiều đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa mới

VOV.VN - Ông Phạm Văn Thiều đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau với kết quả phiếu 71/72, chiếm tỷ lệ 98,6%.

Ông Phạm Văn Thiều đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa mới

Ông Phạm Văn Thiều đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa mới

VOV.VN - Ông Phạm Văn Thiều đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau với kết quả phiếu 71/72, chiếm tỷ lệ 98,6%.

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI
Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI

VOV.VN - Hôm nay (30/3), HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức kỳ họp lần I để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. 

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI

VOV.VN - Hôm nay (30/3), HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức kỳ họp lần I để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. 

Bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
Bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Bùi Văn Lương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026–2031.

Bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Bùi Văn Lương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026–2031.

