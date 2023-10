Chủ tịch nước dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Xương Giang

Cùng tham gia đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Khu di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp của chủ tướng Lê Lợi và quân sư Nguyễn Trãi cùng các vị tướng lĩnh trực tiếp chỉ huy trận đánh Xương Giang. Thành Xương Giang được xem là trung tâm của chiến trận và có ý nghĩa quyết định trong Chiến dịch Chi Lăng - Xương Giang khi năm 1427, Lê Lợi chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn công thành, phá tan quân Minh do Liễu Thăng cầm đầu. Đây chính là chiến thắng quyết định cho nền độc lập của dân tộc ta ở thế kỷ thứ XV, lật đổ ách thống trị của nhà Minh kéo dài 2 thập kỷ, mở ra trang mới trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Với những người con Bắc Giang, địa danh Xương Giang là niềm tự hào về quê hương và truyền thống anh hùng của cha ông.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang, Bắc Giang

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang, Bắc Giang

Ngày 31/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận Địa điểm chiến thắng Xương Giang, TP Bắc Giang là di tích quốc gia đặc biệt.

Tiếp đó, Chủ tịch nước và đoàn dự Lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia khán đài B sân vận động Bắc Giang, kinh phí do Tập đoàn T&T tài trợ. Tại đây, ngày 17/10/1963, nói chuyện với hàng vạn cán bộ, nhân dân trong tỉnh, Bác Hồ đã căn dặn: “Hà Bắc đã thành một trong những tỉnh to nhất của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó là một vinh dự cho đồng bào tỉnh ta. Để xứng đáng với vinh dự đó, đồng bào và cán bộ phải ra sức thi đua sửa chữa khuyết điểm và phát huy ưu điểm”. Trải qua thời gian, Khán đài B đã trở thành di tích lưu niệm, nơi hội tụ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Bắc Giang đối với Bác. Tại buổi lễ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tặng tỉnh Bắc Giang 20 tỷ đồng để xây dựng Trường mầm non xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia khán đài B sân vận động Bắc Giang

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà ông Nguyễn Thanh Quất

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Thông

Tiếp đó, trong chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Thông, là thương binh mất 85% sức lao động (thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang); thăm, tặng quà ông Nguyễn Thanh Quất, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc, Lão thành cách mạng, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.