Chủ tịch nước: Ninh Thuận cần tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược để phát triển

Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo một số bộ, ngành. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đề nghị Ninh Thuận tiếp tục thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng các cấp với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược để phát triển.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Ninh Thuận đã ban hành 22 nghị quyết chuyên đề, 10 chương trình hành động, 6 đề án và nhiều chỉ thị, kế hoạch. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh phục hồi tích cực, trong kinh tế biển đóng góp 40%, năng lượng 21% với nhiều dự án lớn về năng lượng tái tạo, du lịch, công nghiệp, cảng biển. Tăng trưởng kinh tế bình quân năm 2021, 2022 đạt 8,9%; nửa đầu năm nay tăng trưởng gần 8%. Tính đến cuối năm ngoái, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 77 triệu đồng/năm.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đánh giá cao Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo; kịp thời cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong từng giai đoạn; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của nhân dân. Nhờ đó, tỉnh đạt 11/13 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Điều đáng mừng là những thành quả phát triển được người dân cảm nhận rõ và được hưởng thành quả.

Chủ tịch nước phát biểu

Chủ tịch nước đánh giá cao tỉnh đã hoàn thành 22 hồ chứa nước ngọt dung tích lớn 520 triệu m3 bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất; trở thành trung tâm sản xuất tôm giống lớn của cả nước. Lượng khách du lịch đến tỉnh ngày càng tăng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên nâng cao…

Chỉ ra một số nút thắt trong phát triển của Ninh Thuận, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Cho biết những năm gần đây, nhận định vùng đất Ninh Thuận “nắng như rang, gió như phang” ít được nói đến hơn, thay vào đó là “nắng vàng, gió bạc”, Chủ tịch nước cho rằng, đó là một cách tiếp cận mới về tư duy để chuyển khó khăn thành lợi thế. Do đó, đổi mới tư duy để có sự đột phá cần phải được Ninh Thuận duy trì.

Toàn cảnh buổi làm việc

Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, sức mạnh nội sinh, truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Ninh Thuận; Xây dựng nền văn hóa phát triển toàn diện con người Ninh Thuận.

Trong phát triển kinh tế, tỉnh cần tập trung phát triển các ngành có lợi thế, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trong đó có năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, cả hạ tầng số. Chú trọng bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch. Thực hiện tốt các chính sách an xinh xã hội, chăm lo cho người có công, giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch nước lưu ý Ninh Thuận không ngừng củng cố quốc phòng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền quốc gia trong nhân dân. Chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn các tuyến phòng thủ, nhất là trên biển; giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch nước chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Thuận và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ninh Thuận cũng cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xác định đây là yếu tố then chốt, nhiệm vụ hàng đầu gắn với học tập và là theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu, chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Chú trọng khâu tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, theo đúng tinh thần chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20.

Trong đó, Chủ tịch nước lưu ý, khi nói đến cán bộ năng động, dám nghĩ dám làm thì chính là nói đến người đứng đầu, các bí thư, chủ tịch, của thường vụ Đảng ủy.

Là tỉnh có 34 dân tộc, trong đó dân tộc Chăm chiếm tỷ lệ cao, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh coi trọng củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tốt sức mạnh của đồng bào các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Về các kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch nước ghi nhận và yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết.

Sau buổi làm việc, Chủ tịch nước đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Thuận và Bộ Khoa học và Công nghệ./.