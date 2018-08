Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư ​

Sáng nay (7/8), tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Chile, Jaime Chomali Garib; Đại sứ Vương quốc Anh, Gareth Ward; Đại sứ Cộng hòa Ba Lan Wojciech Gerwel; Đại sứ Gambia, Ramzia Diab Ghanim; Đại sứ Cộng hòa Uganda Dorothy Samali Hyuha đã trình quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau lễ trình quốc thư, Chủ tịch nước đã lần lượt tiếp các Đại sứ.

Đại sứ Chile Jaime Chomali Garib trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang





Tiếp Đại sứ Chile, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, Việt Nam coi Chile là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ La tinh; mong muốn tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ song phương thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực về mọi mặt như trao đổi đoàn giữa hai nước được duy trì thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm Việt Nam gần đây của Tổng thống Chile Michelle Bachelet vào tháng 11 năm ngoái bên lề Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng và chuyến thăm Chile của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vào đầu tháng 7 vừa qua. Bên cạnh đó, các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên và ngày càng hiệu quả. Đồng thời hai nước duy trì phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và Diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, APEC và CPTPP. Chủ tịch nước cám ơn Chile đã ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Chile để tổ chức thành công APEC 2019. Chủ tịch nước tin tưởng, Đại sứ sẽ là cầu nối, đóng góp tích cực vào việc phát triển và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Chile, đặc biệt là quan hệ thương mại và đầu tư.

Đại sứ Chile Jaime Chomali Garib đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua. Trong đó, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được tăng cường. Đại sứ chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017 và mong muốn học hỏi kinh nghiệm tổ chức của Việt Nam.

Đại sứ cho biết, Chile đang thúc đẩy thông qua Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong thời gian tới; mong muốn Quốc hội hai nước sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý để thông qua trong gian tới. Đại sứ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Anh Gareth Ward





Tiếp Đại sứ Anh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy hợp tác thương mại-đầu tư giữa hai nước đã đạt được những bước phát triển rất tích cực trong thời gian qua. Tuy nhiên, kết quả này còn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch nước mong muốn, trong thời gian tới hai nước cần phát huy tiềm năng và thế mạnh của nhau để tăng cường hợp tác kinh tế; đề nghị Ngài Đại sứ thúc đẩy các doanh nghiệp Anh đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Anh đã cung cấp viện trợ phát triển cho Việt Nam trong hơn 20 năm qua, góp phần tích cực hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Mong phía Anh tiếp tục quan tâm giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Thịnh vượng (Prosperity Fund), đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như cải thiện môi trường kinh doanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển cơ sở hạ tầng. Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai nước thời gian qua hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn Anh tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU và tác động để EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) trong năm 2018.

Chủ tịch nước đánh giá cao hợp tác giáo dục-đào tạo giữa hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ; Mong muốn tăng cường hợp tác với Anh trong lĩnh vực này để sinh viên Việt Nam ngày càng có điều kiện tiếp cận với hệ thống giáo dục chất lượng cao của Anh. Chủ tịch nước đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực như luật, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ cao và giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Đồng thời đề nghị hai nước tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Đại sứ Anh Gareth Ward bày tỏ vinh dự được bộ nhiệm làm Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam và cho biết, Anh luôn ủng hộ thương mại tự do. Đồng thời khẳng định Anh ủng hộ mạnh mẽ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU và Anh mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam. Đại sứ cũng cho biết, Anh luôn ủng tự do hàng hải và hàng không trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Đại sứ nhấn mạnh, Vương quốc Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội cho Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ba Lan Wojciech Gerwel





Tiếp Đại sứ Ba Lan, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ chính trị giữa hai nước thời gian qua, được thể hiện qua việc trao đổi đoàn các cấp. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, thời gian qua hợp tác kinh tế giữa hai nước đã có những bước tiến vượt bậc. Hiện Ba Lan đang là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam trong số các nước Trung Đông Âu.

Chủ tịch nước tin tưởng Ngài Đại sứ, với kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu rộng về thị trường Việt Nam của mình, sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch nước cảm ơn Ba Lan ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; Đề nghị Ba Lan tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU, trong đó có việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) trong năm 2018.

Chủ tịch nước hoan nghênh những tiến triển tích cực trong hợp tác song phương về văn hóa và giáo dục-đào tạo; Mong muốn thời gian tới hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giáo dục mới ký năm 2017, trong đó việc sử dụng hiệu quả số học bổng song phương.

Đại sứ Ba Lan Wojciech Gerwel gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng thống tới Ba Lan Andrzej Duda tới Chủ tịch nước. Đại sứ cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Andrzej Duda tới Việt Nam đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ cho biết trong nhiệm kỳ của mình sẽ tập trung tăng cường trao đổi đoàn đặc biệt là đoàn cấp cao. Đồng thời tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội, các bộ, ngành và địa phương. Đại sứ cho rằng, trong hợp tác kinh tế với Việt Nam, Ba Lan có ba lĩnh vực cần đẩy mạnh trong thời gian tới đó là thúc đẩy vai trò của Văn phòng đại diện Cục đầu tư nước ngoài của Ba Lan khai trương năm ngoái tại thành phố Hồ Chí Minh; Thúc đẩy giải ngân gói tín dụng ưu đãi mà Chính phủ Ba Lan dành cho Việt Nam và tận dụng cơ hội khi Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam sẽ ký với Liên minh Châu Âu, qua đó thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Gambia Ramzia Diab Ghanim





Tiếp Đại sứ Gambia, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng hợp tác cùng phát triển với các nước bạn bè truyền thống ở Châu Phi, trong đó có Gambia. Chủ tịch nước cho rằng hợp tác giữa hai nước chưa tương xứng với tiềm năng.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn hai bên cần thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; phát huy truyền thống ủng hộ lẫn nhau, đề nghị Gambia tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020- 2021. Đồng thời khuyến khích giao lưu nhân dân để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên cần trao đổi và ký các văn bản pháp lý quan trọng, tạo khuôn khổ tiền đề cho các nội dung hợp tác cụ thể như Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và các Thỏa thuận hợp tác về thương mại, đầu tư...; Đồng thời xem xét thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà Việt Nam và Gambia đều có lợi thế như nông nghiệp, kinh tế biển và du lịch

Chủ tịch nước tin tưởng Đại sứ sẽ đóng vai trò cầu nối giúp Chính phủ và nhân dân Gambia thêm hiểu hơn về đất nước, con người và những cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Đại sứ Gambia, chuyển lời chào của Tổng thống Gambia tới Chủ tịch nước; cho biết, Gambia mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các nước trong đó có Việt Nam. Đại sứ được biết, Việt Nam là nước suất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới, mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Đại sứ khẳng định, Gambia luôn ủng hộ Việt Nam trong khuôn khổ Liên Hợp quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Uganda Dorothy Samali Hyuha





Tiếp Đại sứ Uganda, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ của Chính phủ Uganda đối với Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, coi đây là nền tảng thuận lợi để hai nước xây dựng tin cậy chính trị và hợp tác cùng phát triển.

Chủ tịch nước cảm ơn Uganda luôn phối hợp và ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc. Chủ tịch nước mong Uganda bỏ phiếu bầu Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, hai nước cần tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế. Chủ tịch nước mong với vai trò của mình bà Đại sứ tích cực thúc đẩy quảng bá tiềm năng thương mại và đầu tư của Uganda tại Việt Nam. Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ và hợp tác cùng Uganda trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, dệt may, sản xuất chế tạo, xây dựng...

Đại sứ Uganda Dorothy Samali Hyuha cho biết, Uganda là trung tâm của Châu Phi nên khi các nhà đầu tư đến Uganda sẽ dễ dàng tiếp cận với các nước châu Phi khác. Đại sứ mong muốn có nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang Uganda tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư.

Đại sứ cho biết trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa hai Chính phủ và giao lưu nhân dân; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác nông nghiệp, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục giao lưu nhân dân. Đại sứ đánh giá cao hợp tác giữa Uganda và Việt Nam trong khuôn khổ Liên Hợp quốc và cho biết sẽ làm hết sức mình để Chính phủ Uganda ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021./.

