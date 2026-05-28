Chủ tịch Quốc hội: Chính sách dân tộc được thể hiện đầy đủ, trong từng dự án luật

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, Hội đồng Dân tộc đã đồng hành cùng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan trong bộ máy nhà nước lập nên những dấu ấn quan trọng trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong công tác lập pháp, Hội đồng Dân tộc đã chủ trì, phối hợp thẩm tra, đóng góp ý kiến sâu sắc vào hàng trăm dự án luật; giúp hệ thống pháp luật không ngừng hoàn thiện, đảm bảo các chính sách luôn bao quát, ưu tiên và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo.

Hội đồng Dân tộc đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc giám sát tối cao. Các chương trình giám sát chuyên đề về chính sách đất đai, nhà ở, giáo dục, y tế và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã chỉ ra nhiều bất cập, từ đó kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành kịp thời điều chỉnh, mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống người dân.

Hội đồng Dân tộc đã tham mưu, đóng góp cho nhiều chủ trương lớn, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là một dấu ấn đậm nét, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho các vùng chiến lược của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao, biểu dương và trân trọng cảm ơn về những nỗ lực, cống hiến to lớn của Hội đồng Dân tộc 65 năm qua.

Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo chính sách; đảm bảo tăng trưởng đi đôi với công bằng, bao trùm bền vững; hiện đại hóa gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa của các dân tộc; phát triển kinh tế luôn đặt trong tổng thể ổn định xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt với đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số mới đây.

"Nâng cao hơn nữa chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, đảm bảo chính sách dân tộc được thể hiện đầy đủ, thực chất trong từng dự án luật, nghị quyết. Các thành viên Hội đồng Dân tộc phải dùng ngôn ngữ, tư duy của đồng bào để hiểu được những bức xúc, khó khăn thực tế của đồng bào và phản ánh tại nghị trường Quốc hội. Các chính sách ban hành cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa không được chung chung, định tính mà phải rất cụ thể, đi thẳng vào những nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống. Ưu tiên giải quyết căn cơ các vấn đề về: điện, đường, trường, trạm, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt. Thay vì chỉ hỗ trợ mang tính cho không, các chính sách phải hướng tới việc tạo sinh kế, nâng cao dân trí, năng lực tự chủ, khơi dậy tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thoát nghèo bền vững", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hội đồng Dân tộc đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, gắn với trách nhiệm giải trình và hiệu quả thực hiện; tập trung vào những lĩnh vực then chốt như phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng bào phải thực sự được thụ hưởng thành quả từ công cuộc đổi mới của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Hội đồng Dân tộc tham gia tích cực, hiệu quả hơn vào việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các chủ trương lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đổi mới phương thức tổ chức thực hiện chính sách, chuyển mạnh tư duy “từ phân tán sang tích hợp chính sách; từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo sinh kế bền vững”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi thành viên Hội đồng Dân tộc và các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số phải là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào; tích cực tuyên truyền để đồng bào hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt chính sách. Phải "gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Sự ấm no, hạnh phúc của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi chính là thước đo cao nhất đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc.

Thay mặt Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn trân trọng khẳng định, Hội đồng Dân tộc sẽ khẩn trương cụ thể hóa những nội dung quan trọng đó vào kế hoạch, chương trình công tác toàn khóa; phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần thể chế hóa chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp liên quan đến lĩnh vực dân tộc, đảm bảo tính khả thi và đi vào cuộc sống, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng, cử tri của cả nước nói chung.