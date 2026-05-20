Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu tập trung, đi thẳng vào một số vấn đề liên quan đến vị trí pháp lý mới đã tạo chuyển biến thực chất như thế nào trong hoạt động của Ủy ban; trong công tác bầu cử, công tác nhân sự đầu nhiệm kỳ, bài học lớn nhất là gì; khâu nào cần tiếp tục chuẩn hóa, số hóa, rút ngắn quy trình, nâng cao chất lượng; chất lượng đại biểu dân cử đang đặt ra yêu cầu gì mới; công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cần đổi mới thế nào để thiết thực, thường xuyên, sát nhu cầu thực tiễn hơn?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban cần làm rõ hoạt động trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang có điểm nghẽn gì, nhất là ở cấp xã; nhất là những hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc giám sát nội dung gì trong thời gian tới.

Ủy ban cần rà soát công tác chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu về đại biểu, cán bộ, bầu cử, bồi dưỡng, khen thưởng, chế độ chính sách đã đáp ứng yêu cầu tham mưu hiện đại chưa và những đề xuất, kiến nghị.

