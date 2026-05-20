Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu

Thứ Tư, 14:56, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục chương trình làm việc với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, chiều nay, 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu. Cùng làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu tập trung, đi thẳng vào một số vấn đề liên quan đến vị trí pháp lý mới đã tạo chuyển biến thực chất như thế nào trong hoạt động của Ủy ban; trong công tác bầu cử, công tác nhân sự đầu nhiệm kỳ, bài học lớn nhất là gì; khâu nào cần tiếp tục chuẩn hóa, số hóa, rút ngắn quy trình, nâng cao chất lượng; chất lượng đại biểu dân cử đang đặt ra yêu cầu gì mới; công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cần đổi mới thế nào để thiết thực, thường xuyên, sát nhu cầu thực tiễn hơn?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban cần làm rõ hoạt động trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang có điểm nghẽn gì, nhất là ở cấp xã; nhất là những hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc giám sát nội dung gì trong thời gian tới. 
Ủy ban cần rà soát công tác chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu về đại biểu, cán bộ, bầu cử, bồi dưỡng, khen thưởng, chế độ chính sách đã đáp ứng yêu cầu tham mưu hiện đại chưa và những đề xuất, kiến nghị.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Chủ tịch Quốc hội: Cần chuyển từ "thẩm tra theo hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách"

VOV.VN - Sáng 20/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Trên tinh thần tập trung vào điểm nghẽn, giải pháp, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, Chủ tịch Quốc hội đã đưa ra 6 vấn đề lớn để Thường trực Ủy ban cho ý kiến tại cuộc làm việc.

Lê Tuyết/VOV
Tag: Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội đại biểu Quốc hội
Phó Chủ tịch Quốc hội khảo sát thực địa dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng

VOV.VN - Sáng 19/5, ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chính sách pháp luật kinh tế, tài chính gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

VOV.VN - Sáng 19/5, ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chính sách pháp luật kinh tế, tài chính gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

VOV.VN - Chiều 19/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

VOV.VN - Chiều 19/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN - Chiều 19/5, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. 

VOV.VN - Chiều 19/5, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. 

