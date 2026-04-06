Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Chiều nay (6/4), ngay sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI họp phiên thứ nhất, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về: Dự kiến phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI; dự kiến nhân sự trình Quốc hội bầu; xem xét, quyết định số lượng và phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội khóa XVI; xem xét nội dung khác về công tác nhân sự.