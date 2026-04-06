Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Thứ Hai, 18:10, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại phiên họp thứ Nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phân công nhiệm vụ và công tác nhân sự Quốc hội khóa XVI.

Chiều nay (6/4), ngay sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI họp phiên thứ nhất, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về: Dự kiến phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI; dự kiến nhân sự trình Quốc hội bầu; xem xét, quyết định số lượng và phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội khóa XVI; xem xét nội dung khác về công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu nhậm chức: Nói đi đôi với làm, quyết liệt hành động

VOV.VN - Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tag: Quốc hội khóa XVI Chủ tịch Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI
Ông Đỗ Văn Chiến tái đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội khóa XVI: Kỳ vọng đột phá thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

VOV.VN - Sáng nay (6/4), bên hành lang phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, các đại biểu bày tỏ kỳ vọng lớn về một nhiệm kỳ đổi mới, coi thể chế là động lực then chốt cho sự phát triển.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu nhậm chức: Nói đi đôi với làm, quyết liệt hành động

VOV.VN - Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

