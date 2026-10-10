Chủ tịch Quốc hội: Đào tạo những "công dân toàn cầu" cho nền nông nghiệp Việt Nam

Đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước

Ngày 12/10/1956, Trường Đại học Nông Lâm - tiền thân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam - được thành lập. Trong kháng chiến, các thế hệ thầy và trò vừa dạy học, nghiên cứu, vừa tham gia sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Trong những năm xây dựng đất nước, Học viện đã đào tạo hàng vạn cán bộ khoa học, kỹ thuật cho ngành nông nghiệp; đóng góp nhiều kết quả nghiên cứu và tiến bộ kỹ thuật thiết thực cho sản xuất. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ.

Đến nay, Học viện đã trở thành một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, có vị thế ngày càng quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục, đào tạo đã mở ra một không gian phát triển rất lớn cho các cơ sở giáo dục đại học. Học viện cần biến những chủ trương lớn đó thành những chương trình hành động cụ thể, những sản phẩm khoa học cụ thể và những giá trị cụ thể cho đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị: Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ chương trình bồi dưỡng, đào tạo; phải bồi dưỡng, đào tạo những “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại. Chuyển mạnh từ đào tạo những gì nhà trường có sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Mỗi sinh viên khi tốt nghiệp phải có kiến thức vững, kỹ năng tốt, tư duy đổi mới, năng lực số, khả năng hội nhập và đặc biệt là khát vọng cống hiến. Học viện trở thành nơi những người trẻ có khát vọng về nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp tìm đến để học tập, nghiên cứu và trưởng thành".

Cho rằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo phải trở thành động lực phát triển cốt lõi, vì vậy Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Học viện phải mạnh dạn đi vào những lĩnh vực mới, những lĩnh vực mà đất nước đang cần và thế giới đang quan tâm. Sản phẩm nông nghiệp Việt Nam phải giúp giảm chi phí, tối đa hóa lợi ích; giúp người nông dân tăng thu nhập; cạnh tranh được trên thị trường thế giới, đó chính là thước đo quan trọng của khoa học công nghệ.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (12/10/1956 - 12/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

"Học viện phải là cầu nối giữa nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - doanh nghiệp - nông dân; là trung tâm kết nối tri thức, công nghệ với thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, mở rộng hơn nữa không gian hoạt động, không chỉ ở trong giảng đường, phòng thí nghiệm. Phải đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng; đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất; đưa kết quả nghiên cứu vào doanh nghiệp; đưa giá trị khoa học đến với người nông dân, đưa những vấn đề của thực tiễn sản xuất trở lại giảng đường và phòng thí nghiệm để nghiên cứu, giải quyết", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Phấn đấu đến năm 2045 Học viện phải vào TOP 100 các trường đại học châu Á

Theo Chủ tịch Quốc hội, Học viện cần chủ động tham gia hoạch định và phản biện chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; phát huy hơn nữa vai trò tư vấn chính sách; không chỉ nghiên cứu để có bài báo, mà phải nghiên cứu để giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Học viện thu hút các nhà khoa học quốc tế đến làm việc, nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện; đưa sinh viên Việt Nam ra thế giới và đưa tri thức tinh hoa thế giới về Việt Nam; đưa các sản phẩm khoa học, công nghệ nông nghiệp, thương hiệu nông nghiệp Việt Nam ra thế giới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, làm thay đổi phương thức quản trị, đào tạo, nghiên cứu và phục vụ người học. Đặc biệt, phải chú trọng đào tạo thế hệ nhà khoa học trẻ. Phấn đấu đến năm 2045 Học viện phải vào TOP 100 các trường đại học châu Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các thế hệ trẻ của Học viện say mê nghiên cứu, dám sáng tạo, khởi nghiệp, sẵn sàng đi đến những vùng khó khăn, đầy thách thức. Từ mái trường này sẽ tiếp tục có nhiều nhà khoa học lớn, nhiều doanh nhân nông nghiệp lớn, nhiều nhà quản lý giỏi và nhiều thế hệ thanh niên có khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, tầm nhìn mới, khát vọng mới, khí thế mới, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - hội nhập - phát triển, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

GS.TS, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh, 70 năm xây dựng và trưởng thành đã tạo nền tảng để Học viện bước vào chặng đường mới với khát vọng và trách nhiệm lớn hơn.

Trước đó, trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, GS.TS, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, 70 năm xây dựng và trưởng thành đã tạo nền tảng để Học viện bước vào chặng đường mới với khát vọng và trách nhiệm lớn hơn.

Trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và làm chủ công nghệ, Học viện xác định tiếp tục đổi mới đào tạo, giúp người học có chuyên môn vững, tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần cống hiến; đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tập trung vào những lĩnh vực Học viện có thế mạnh và đất nước đang cần.

Đồng thời, đổi mới quản trị và tăng cường hợp tác, tạo môi trường để người tài phát huy năng lực, các nhà khoa học yên tâm cống hiến. Đây là những bước đi để xây dựng Học viện thành một đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực, phát triển theo hướng thông minh, xanh, đổi mới sáng tạo và nhân văn.